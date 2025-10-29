Mañana de nervios en los colegios de Huelva: el aviso rojo llegó con los niños ya en clase

La jornada escolar de este miércoles comenzó en Huelva con la normalidad que permitía el aguacero que pilló a muchos camino del cole. Paraguas y chubasqueros, en principio parecía una jornada común, pero poco antes de las diez de la mañana la calma se rompió en cuestión de segundos.

El sonido simultáneo de los teléfonos móviles, con el molesto pitido del sistema de alertas Es-Alert, hizo saltar las alarmas en toda la provincia: la Agencia Estatal de Meteorología elevaba a rojo el nivel de aviso por lluvias intensas y la Junta de Andalucía activaba el nivel 1 del Plan de Emergencia por riesgo de inundaciones.

El mensaje Es-Alert buscaba informar y llamar a la precaución, pero lo que provocó entre los grupos de padres y madres -en iPasen queda registro de ello, seguro- fue una suerte de histeria bastante alejada del llamamiento a la calma y la prudencia pretendido originariamente.

El hecho de que el mensaje llegase con los niños y niñas ya en las aulas desató la incertidumbre entre muchas familias que, sin saber muy bien cómo actuar, acudieron sin pensárselo a los colegios o colapsaron los grupos en busca de información. Así, no han sido pocos los centros en los que el goteo de progenitores ha sido constante a lo largo de la mañana, mientras los equipos directivos trataban de calmar los ánimos y mantener la normalidad dentro de lo posible.

En todo momento los centros educativos han informado que el alumnado estaba seguro y acompañado y -salvando los colegios en los que sí se han registrado incidencias concretas con el agua, donde se ha avisado rápidamente a las familias-, insistiendo en que no era recomendable acudir a recogerlos, precisamente para evitar desplazamientos innecesarios con el temporal en activo.

Ese era el mensaje que se trasladaba también de forma oficial desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que aseguraba que «es importante recordar que los niños están seguros en los colegios; por lo que si no se recibe llamada alguna del centro señalando que se recojan, se recomienda no ir a por ellos hasta su hora de salida habitual o a partir de las 14.30 horas en el caso de las zonas afectadas por el aviso rojo en la provincia de Huelva, hora en la que mejorarán las previsiones».

Información puntual

Así, a lo largo de la mañana, colegios e institutos han ido informando puntualmente a las familias a través de los canales habituales —grupos del AMPA y con los delegados, iPasen o correos electrónicos—, confirmando la continuidad de las clases y, en algunos casos, ajustando actividades: pocos recreos ha habido este miércoles en Huelva.

Pese al susto inicial y a las imágenes de calles anegadas en distintos puntos de la provincia, la jornada escolar transcurre -en líneas generales, sí ha habido incidencias puntuales- tranquila y la mayoría de los centros ha funcionado con normalidad bajo el protocolo de seguridad previsto para episodios meteorológicos de este tipo, lo que no ha evitado la inquietud entre buena parte de las familias.