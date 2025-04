El peaje 'zombi' del Algarve: cientos de viajeros siguen pasando la tarjeta meses después de su abolición

«¿Por qué seguimos parando si es gratis?». Esa es la pregunta que deberían hacerse los cientos de turistas españoles que todavía detienen sus vehículos ante las máquinas de peaje junto a la frontera hispano-portuguesa. La confusión es mayúscula: aunque la A22 (Vía do Infante) es completamente gratuita desde el 1 de enero de 2025, los conductores siguen asociando sus tarjetas bancarias a sus matrículas para circular por ella, cuando lo que realmente están haciendo, sin saberlo, es registrarse para pagar cuando viajen por cualquier otra autopista portuguesa donde sí se cobre peaje.

Infraestruturas de Portugal (IP), empresa pública que gestiona la red viaria del país vecino, ha tenido que emitir un comunicado aclaratorio tras la polémica surgida durante la pasada Semana Santa en relación a este asunto, que incluso se convirtió en tema de debate político al otro lado del Guadiana. En redes sociales se informaba de la formación de colas de vehículos junto a las máquinas del sistema 'easytoll' ubicadas junto al puente internacional, lo que provocó que el grupo parlamentario del Partido Socialista cuestionara al Gobierno sobre una supuesta «cobranza indebida de peajes en la Vía do Infante». El Ejecutivo luso salió al paso de esta acusación insistiendo, a través de esta empresa pública, que «desde el día 1 de enero de 2025, no está siendo cobrado ningún valor de peaje por la utilización de la A22 en toda su extensión».

¿Para qué sirven entonces estas máquinas? Según explica la entidad portuguesa, a pesar de que los peajes ya no están vigentes en la A22 desde el 1 de enero, el sistema 'easytoll' continúa operativo para permitir que vehículos con matrícula extranjera «se adhieran voluntariamente al sistema con una tarjeta bancaria y viajen por otras autopistas del país, realizando el pago automático de los respectivos peajes».

Un turismo detenido en la zona de peaje h24

Este sistema permite asociar la matrícula del vehículo a una tarjeta de crédito (Mastercard o Visa) durante un período de hasta un mes. De esta forma, cuando el conductor pasa por pórticos de cobro electrónico en otras autopistas de Portugal que sí mantienen peajes, la matrícula es fotografiada y el importe se descuenta automáticamente de la cuenta bancaria asociada.

Los diputados del PS denunciaron que «centenares de automovilistas venidos de España» continuaban parando en el peaje del Puente Internacional del Guadiana para pagar por usar la Vía do Infante, algo que ya no es necesario, una situación que se produce porque muchos de ellos desconocen que desde el 1 de enero ya no se cobra por circular por la A22, una de las vías más utilizadas por los españoles para acceder al Algarve desde Andalucía.

No sólo en la A22

La eliminación de los peajes en la A22 y otras antiguas autopistas SCUT (Sem Custos para o Utilizador) entró en vigor el 1 de enero de 2025, tras aproximadamente 14 años de protestas contra su cobro. Esta medida se debe a la entrada en vigor de la Ley n.º 37/2024, de 7 de agosto, que puso fin al pago de peajes «en determinados tramos y subtramos de autopistas del Interior, de antiguas autopistas SCUT, y de vías donde no existan alternativas que permitan un uso con calidad y seguridad».

Además de la A22, que atraviesa el Algarve y conecta España con Lagos, la gratuidad se aplica también a la A4 (Subconcessão Transmontana y Túnel do Marão), la A13 y A13-1 (Subconcessão Pinhal Interior), la A23, la A24, la A25 y algunos tramos de la A28.

La Comisión de Usuarios de la Vía do Infante (CUVI) ha reclamado ahora «el desmontaje, sin demora, de todos los pórticos a lo largo de la vía, para impedir la tentación de cualquier gobierno de querer imponer de nuevo peajes», algo que según advierten «el Algarve nunca aceptará y combatirá sin tregua».

Esta petición cobra más sentido ahora que se ha comprobado que la permanencia de estos dispositivos está generando confusión entre los conductores extranjeros, que siguen deteniendo sus vehículos y asociando sus matrículas a tarjetas bancarias sin ser necesario para circular por la A22.