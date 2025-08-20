El Infoca despliega medios para apagar un fuego en un paraje de Aracena

El Infoca ha desplegado medios aéreos y terrestres para frenar el avance de un incendio que se ha declarado este miércoles a las 18 horas en Aracena, en un paraje conocido como Valdesevilla.

Según informa el Plan Infoca desde su perfil en la red social X, se habían movilizado tres grupos de bomberos forestales con dos autobombas; además de helicópteros y dos aviones de carga en tierra. Poco después se han incorporado más medios aéreos hasta sumar nueve aeronaves.

Por el momento el fuego se encuentra en su fase activa. Los medios desplagados son: tres grupos de bomberos forestales, dos brigadas de Refuerzo Contra Incendios (Brica), tres técnicos de operaciones, un agente de medio Ambiente, una unidad avanzada de análisis y seguimiento de incendios forestales, una unidad médica de incendios forestales, dos vehículos autobomba y un buldócer.

Asimismo, se trabaja por aire para la extinción de este fuego con tres helicópteros, uno semipesado, otro pesado y uno ligero, así como con cuatro aviones de carga en tierra y dos anfibios ligeros.

El fuego vuelve a amenazar la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, todo un pulmón para la provincia onubense. Este nuevo incendio se produce apenas un día después de que el Infoca diera por controlado el segundo fuego que se declaraba en el paraje La Contienda de Aroche en menos de una semana. En el primer de esos siniestros las llamas habían arrasado unas 500 hectáreas aproximadamente, según indicó el Ayuntamiento.