El pequeño pueblo de Huelva donde puedes ver los adornos navideños más originales: están hechos a mano por los vecinos
Sus calles no brillan con luces tradicionales, lo hacen con adornos completamente artesanales, elaborados a mano por los propios vecinos
Un pueblo de cuento navideño que se viste de ganchillo desde hace una década en la Sierra de Aracena
Castaño del Robledo, una localidad de poco más de 200 habitantes situada en pleno Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, se ha convertido en uno de los destinos navideños más singulares de la provincia de Huelva. Sus calles no brillan con luces tradicionales, lo hacen con adornos completamente artesanales, elaborados a mano por los propios vecinos, que han transformado el municipio en una postal de creatividad y tradición.
Una Navidad que se teje a punto
Esta iniciativa nació hace unos años de la mano de un grupo de mujeres del pueblo que comenzaron a tejer pequeñas decoraciones de ganchillo. Lo que empezó como un gesto humilde ha evolucionado hasta convertirse en un auténtico reclamo turístico: guirnaldas, figuras navideñas, animales, amigurumis, coronas e incluso un belén completo, todo confeccionado con lana y hecho con mimo por manos locales.
¿Sabias que en la sierra de Huelva hay un pueblo con decoración de Navidad hecha a mano? 🎄 Nosotros pasamos siempre las Navidades con nuestras familias en Huelva y por supuesto, nos encanta ir a la sierra y comer buena carne 🥩 En esta ocasión hemos visitado Castaño del Robledo, un pueblo de apenas 80 habitantes y uno de los más bonitos para visitar en estas fechas. Toda la decoración está hecha a mano por los mismos vecinos y merece la pena visitar el belén De la Iglesia ⭐️ Para culminar el día recogimos unos dulces artesanales de @dulcescake.sj para llevarlos a casa y fueron todo un éxito 👏🏼
El vídeo compartido en TikTok por la cuenta @topfoodsevilla muestra perfectamente el resultado con farolas cubiertas con fundas de crochet, fachadas adornadas con motivos navideños, escenas tradicionales recreadas con hilo y multitud de detalles repartidos por plazas, calles y rincones. Un trabajo colectivo que da al pueblo un ambiente cálido, acogedor y diferente a cualquier decoración urbana.
Una de las particularidades de esta propuesta es su apuesta por la sostenibilidad. Al prescindir de iluminación eléctrica, el pueblo reduce el consumo energético sin renunciar al espíritu festivo. Las piezas de ganchillo —muchas elaboradas durante meses por vecinos de todas las edades— se reutilizan año a año, ampliándose y renovándose con nuevas creaciones.
Esta implicación vecinal ha convertido la decoración en un símbolo de identidad para Castaño del Robledo. Asociaciones locales y el centro Guadalinfo colaboran para coordinar talleres, unir a voluntarios y preparar el montaje de las decoraciones, que ya forman parte del calendario navideño del municipio.
Un atractivo turístico que crece cada temporada
La originalidad de esta Navidad artesanal ha despertado la curiosidad de visitantes de toda Andalucía. Cada diciembre, cientos de personas se acercan al pueblo para recorrer sus calles decoradas y fotografiar una iniciativa que combina tradición, creatividad y vida comunitaria.
Más que un simple adorno navideño, las piezas tejidas reflejan la historia y el carácter del pueblo, paciencia, trabajo conjunto y una fuerte conexión con sus raíces. Castaño del Robledo ha demostrado que no hacen falta grandes luces para crear magia, sino manos dispuestas a tejerla.
