Así es el pez gigante que podrías encontrarte en las playas de Huelva este verano: está emparentado con los tiburones

El litoral de la provincia de Huelva es el hábitat de un gran número de especies marinas de todo tipo. Algunas de ellas son realmente fascinantes, como es el caso de un pez muy curioso que podría sorprender a muchos de los bañistas que vayan a las playas onubenses durante este verano.

Se trata del pez guitarra, una especie muy singular que suele frecuentar el litoral de Huelva y que es conocida por su peculiar morfología. Tiene un cuerpo aplanado similar al de una raya y un hocico en forma de punta. Su cola, además, es alargada y muy similar a la de un tiburón. En cuanto a su tamaño, algunos ejemplares del pez guitarra pueden superar el metro de longitud.

¿Dónde se puede encontrar?

Por lo general, el pez guitarra suele nadar en aguas costeras cálidas y poco profundas. Más concretamente, en fondos arenosos o fangosos donde puede camuflarse con facilidad. En el caso de la costa onubense, esta especie suele habitar por todo el litoral, aunque relativamente lejos de la orilla. En cualquier caso, es perfectamente posible encontrar un ejemplar sin necesidad de ir hasta aguas profundas.

Familia de los tiburones

Un aspecto que muchos desconocen del pez guitarra es su emparentado con los tiburones. Ambas especies pertenecen a los condrictios (Chondrichthyes), un grupo de peces que se caracterizan por tener un esqueleto cartilaginoso y que incluye a tiburones y rayas, además de otras muchas especies.

Imagen de un pez guitarra h24

¿Es peligroso para los seres humanos?

A pesar de su tamaño y su parentesco con los tiburones, el pez guitarra no supone ningún peligro para los humanos. Es un animal muy tímido que no tiene un comportamiento agresivo y que tiende a huir con rapidez cuando detecta la presencia de una persona. Sus dientes, además, son de pequeño tamaño y no tienen fuerza suficiente para poder herir de gravedad a un ser humano.

En caso de avistar a un ejemplar, lo más recomendable es evitar el contacto directo para no provocar ninguna molestia ni ningún daño al animal, que podría sufrir una situación de estrés al tener un encuentro inesperado con una persona que intente tocarlo o cogerlo.