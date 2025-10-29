El presidente de la Junta: «Es vital extremar la precaución mientras sigue el temporal en Huelva»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha intervenido esta mañana para referirse a la difícil situación provocada por el temporal en la provincia de Huelva. Desde primera hora, la Aemet ha decretado el aviso rojo por lluvias muy fuertes en el litoral onubense, una circunstancia que ha obligado al 112 a activar la situación operativa 1 del Plan de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la zona costera.

En su mensaje, el presidente ha destacado el envío de una alerta masiva a los residentes de los municipios afectados, a través del sistema ES-Alert, poco después de las 10.00. Este aviso tiene carácter preventivo y recomienda evitar desplazamientos innecesarios y la utilización de rutas de zonas bajas, recordó el presidente, «así como circular por riachuelos o afluentes que pueden experimentar crecidas repentinas en cuestión de minutos, con el consiguiente riesgo para vehículos y personas».

El jefe del Ejecutivo andaluz ha remarcado que, desde el inicio de la jornada, todas las consejerías, la delegación del gobierno y la propia Agencia Estatal de Meteorología trabajan en estrecha coordinación para adoptar las medidas necesarias. Él mismo ha estado en contacto con la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, y el equipo de análisis y valoración de riesgos permanece reunido para seguir el desarrollo de los acontecimientos.

La principal petición en la intervención ha sido un llamamiento a la máxima prudencia, prevención y atención constante a las indicaciones que seguirán proporcionando los servicios de emergencia a lo largo del día.