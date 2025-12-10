Una revista de viajes afirma que estos son los mejores pueblos de Huelva para disfrutar de la Navidad: «Se lo toman muy en serio»

La prestigiosa revista de viajes Traveler ha señalado a Higuera de la Sierra y Alájar como dos de los pueblos andaluces que «se toman muy en serio la Navidad», situándolos entre los destinos más recomendables de Huelva para disfrutar de unas fiestas llenas de tradición, encanto y autenticidad. La publicación, especializada en experiencias viajeras y tendencias culturales, pone en valor sus celebraciones más emblemáticas, pero también la belleza y el carácter de ambos municipios, dos joyas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Higuera de la Sierra, tradición centenaria en un entorno privilegiado

Higuera de la Sierra aparece en la selección por su prestigiosa Cabalgata de Reyes, una de las más antiguas de España y declarada de Interés Turístico de Andalucía. Sin embargo, Traveler subraya que el atractivo del pueblo va mucho más allá de este evento. Su caserío serrano, las calles estrechas y empedradas y su paisaje montañoso convierten al municipio en un escenario perfecto para quienes buscan una Navidad tranquila y arraigada a la tradición.

Belén Viviente de Higuera de la Sierra TRAVELER

El ambiente hogareño, las chimeneas encendidas, la gastronomía típica de la sierra y la hospitalidad local completan la experiencia. Para muchos visitantes, la Navidad en Higuera de la Sierra es una mezcla equilibrada entre celebración festiva y serenidad rural.

Alájar, esencia serrana y un Belén Viviente muy especial

Por su parte, Alájar ha sido reconocida por su Belén Viviente, una representación que cada diciembre transforma el casco histórico en una recreación viva de escenas bíblicas con la participación de decenas de vecinos. La cita se ha convertido en uno de los atractivos culturales más singulares de la sierra onubense.

Vistas de Alájar adobestock

Pero la revista destaca también la belleza intrínseca del pueblo, sus casas blancas, su entramado de callejuelas, su sierra frondosa y, especialmente, la presencia del Peña de Arias Montano, uno de los parajes más emblemáticos de la provincia. El conjunto crea un ambiente navideño íntimo y evocador, en el que la tradición local se mezcla con la identidad paisajística de la zona.

Dos destinos que representan la Navidad más auténtica de Huelva

Según Traveler, tanto Alájar como Higuera de la Sierra comparten un mismo espíritu, el de mantener vivas sus tradiciones navideñas y convertirlas en un elemento clave de la comunidad. No solo destacan por sus celebraciones, sino por la forma en que estos pueblos entienden la Navidad como un momento de encuentro, participación y continuidad cultural.

La publicación remarca que su autenticidad, su patrimonio y su fuerte arraigo festivo hacen que estos municipios se coloquen entre los mejores destinos de Andalucía para disfrutar de unas fiestas diferentes, alejadas de la masificación y profundamente conectadas con la identidad local.

Gracias a reconocimientos como el de la revista, ambos pueblos vuelven a situarse en el mapa turístico navideño, atrayendo a viajeros que buscan vivir la Navidad desde la cercanía, el paisaje serrano y las tradiciones más cuidadas de Huelva.