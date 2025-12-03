El belén viviente que cada año se recrea a los pies de un faro de Huelva

Hay un belén muy especial en la provincia de Huelva que se recrea cada año a los pies de un faro. Este año cuenta con un total de 16 escenas bíblicas y tradicionales de un nacimiento y se abrirá al público a partir del día 6 y otros seis días especificados.

Se trata del Belén Viviente ubicado en la parcela del Faro de Mazagón, que cada año se convierte en el marco perfecto para representar el nacimiento de Jesús. Durante varias jornadas los vecinos y vecinas se caracterizan y recrean las escenas más representativas del Belén.

S trata de una actividad ya consolidada que se desarrolla como una de las estampas más tradicionales de la Navidad en el pueblo, además se produce un reclamo turístico esencial en estas fechas, además del componente religioso y tradicional.

Imágenes del Belén Viviente de Mazagón H24

Entre las distintas escenas se encuentran, además del nacimiento, las del carpintero, las migas, los pastores, las lavanderas, la panadería, entre otros oficios.

Pasacalles inaugural y horarios

El pasacalles inaugural tiene lugar el día 6 sábado a las 12 de la mañana, salida desde el Faro de Mazagón.

Los días de apertura son 6-7-8-13-14-20 y 21 de diciembre en horario de 12.00 a 14.00 horas y 16.00 a 18.00 horas.

El Belén viviente de Mazagón está organizado por la Asociación Cultural Belén Viviente con la que colabora el Ayuntamiento de Moguer, colectivos, asociaciones y vecinos y vecinas de Mazagón.