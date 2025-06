Ricardo Ubric reivindica el oficio de informador al recoger el Premio Huelva de Periodismo 2024

El periodista de Huelva24 Ricardo Ubric, ganador del Premio Huelva de Periodismo 2024 en la categoría de Internet, fue uno de los protagonistas destacados en la entrega de premios celebrada este lunes en el Muelle de las Carabelas de La Rábida. La Asociación de la Prensa de Huelva, junto a la Diputación Provincial, recuperó estos premios tras cuatro años sin celebrarse, y el acto sirvió para reconocer la labor de seis profesionales del periodismo onubense cuyos nombres se dieron a conocer a finales del mes de abril.

El presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, agradeció a la Asociación de la Prensa que cuente con la institución provincial, ya que «es fundamental que se siga premiando esta labor y la de quienes hacen las cosas tan bien. Nos hacéis estar alerta, así que enhorabuena a todos«. Por su parte, Aurora Smet, presidenta de la Asociación de la Prensa onubense, destacó que »en estos trabajos se ha tenido en cuenta la sensibilidad temática y emocional« y que »se nos descubre a personajes que no conocemos«.

Ricardo Ubric junto a David Toscano DIPUTACIÓN

Los galardonados fueron el periodista de Huelva24 Ricardo Ubric, el fotógrafo Josué Correa y los periodistas Francisco Muñoz, Ana Gil, Ana Virginia Gutiérrez y Carmen Rodríguez. En total se presentaron 79 trabajos distribuidos en fotografía (30), Internet (14), prensa (12), radio (10) y televisión (13). El jurado, presidido por Juan Cobos Wilkins, estuvo conformado por Aurora Smet, Juan Antonio Hipólito , Manuel Soto, Carmen Barahona, Rafael Terán y Concepción Garrido.

Ricardo Ubric se alzó con el galardón en la categoría de Internet por su reportaje 'La luchadora (y pionera) mujer por la que el barrio del Torrejón en Huelva se llama popularmente así', publicado en este medio. El jurado destacó que la pieza descubre y difunde la historia de un personaje poco conocido dentro de la sociedad onubense, con un lenguaje periodístico accesible para todos.

El periodista granadino, licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, ha trabajado en las redacciones de ABC de Sevilla y Córdoba, además de ejercer como jefe de Deportes durante ocho años en El Mundo Huelva Noticias. También cubrió durante tres temporadas los partidos del Recreativo de Huelva en Canal Sur Radio y es uno de los fundadores de Huelva24, cabecera adquirida hace dos años por el grupo Vocento.

Los premiados con el jurado y compañeros de profesión, tras el acto de entrega diputación

Vocación

Durante su intervención, Ubric defendió la esencia vocacional del periodismo al recordar que «un periodista lo es desde que se levanta hasta que se acuesta, y la historia o la noticia puede saltar en cualquier momento». De hecho, compartió la anécdota que dio origen a su reportaje premiado: «Fue realmente en el cumpleaños de mi hijo mayor cuando surgió. Casualmente tengo una vecina que se apellida Torrejón, y durante esa semana, allá por septiembre del año pasado –coincidiendo con diversos altercados en el barrio–, le dije bromeando… ¡Vaya tela con tu barrio! Y ella me dijo: «¿Tú no sabes quién es mi tía abuela? Se llamaba Herminia Márquez Torrejón«, la que poco después convertiría en protagonista del reportaje premiado »para que no quede en el olvido«.

El periodista también aprovechó su intervención para agradecer a la Asociación de la Prensa el haber recuperado estos premios y extendió el reconocimiento a sus compañeros de Huelva24. «Solo ellos saben después de 14 años los sinsabores que da esta profesión, y lo que ha costado, muchas veces pensando en tirar la toalla, y afortunadamente ahora estamos en un buen momento y con ganas de seguir creciendo y contando historias», señaló.

Ubric también reconoció la «satisfacción y el orgullo» que supone para él compartir este reconocimiento con el resto de premiados, «rostros muy conocidos del periodismo de Huelva».