Detenido un conductor temerario en el centro de Huelva con el coche cargado de droga

La conducción temeraria de un individuo, que circulaba a gran velocidad por el corazón de Huelva poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos, ha acabado con su detención por un presunto delito de tráfico de drogas. En el interior de su coche, los agentes de la Policía Nacional encontraron cuatro kilogramos de hachís.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla que realizaba labores de vigilancia observó un vehículo realizando maniobras peligrosas a una velocidad inadecuada para las vías céntricas por las que transitaba. La rápida intervención policial permitió interceptar el coche y dar el alto a su conductor para proceder a su identificación.

La droga intervenida cnp

El evidente estado de nerviosismo del hombre durante la conversación con los agentes levantó las sospechas de la dotación policial, que decidió llevar a cabo un registro de seguridad en el vehículo. Ocultos en una bolsa en el asiento del copiloto, hallaron 40 paquetes que contenían un total de cuatro kilogramos de hachís.

El hallazgo motivó la detención inmediata del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública. Tras su traslado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Huelva.