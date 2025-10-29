Goteras en los pasillos, consultas y quirófanos del Hospital de Riotinto

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Marcos Toti, ha denunciado «el lamentable deterioro que sufre desde hace tiempo el Hospital de Riotinto», lo cual ha tenido como consecuencia que con las lluvias de hoy en una zona en la que solo se activó el aviso naranja se haya metido agua hasta pasillos, consultas y quirófanos.

Toti ha reclamado a la Junta de Andalucía que «vaya más allá de las actuaciones que anuncia a bombo y platillo y que realmente mejore la calidad de las instalaciones», recordando que las imágenes difundidas hoy «reflejan una situación indigna para pacientes y profesionales sanitarios».

En la misma línea, ha exigido la reapertura inmediata de la planta de Cirugía, cerrada desde hace seis meses, «una decisión que está provocando el colapso del hospital y un grave deterioro en la atención sanitaria del norte de la provincia».

Las fuertes lluvias registradas este miércoles en Huelva y Sevilla han provocado algunas incidencias "leves" que han obligado a adoptar "medidas preventivas para garantizar la seguridad de pacientes y profesionales".

Según fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS), en la provincia de Huelva, se han registrado inundaciones en el Centro de Salud Mental de Valverde del Camino y filtraciones en el Hospital de Riotinto, lo que ha obligado a reprogramar intervenciones quirúrgicas. También se han visto afectados distintos centros de Atención Primaria en la zona del Condado y la Costa.

También Izquierda Unida Huelva ha mostrado su profunda preocupación por los efectos del fuerte temporal que ha azotado esta mañana a la provincia de Huelva y que ha obligado a activar la alerta roja a toda la costa onubense provocando numerosas incidencias, inundaciones y cortes de vías.

Izquierda Unida considera que urge mejorar las condiciones del Hospital de Riotinto h24

El coordinador provincial de IU, Marcos Toti, ha mantenido contacto telefónico con la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, cuyo titular es José Manuel Correa, para trasladar su apoyo y colaboración en todo lo que sea preciso ante la situación de emergencia que se ha vivido en distintos puntos de la provincia.

Los asentamientos de personas migrantes

Toti ha instado además a ambas administraciones a reforzar la atención a los asentamientos de personas migrantes, al ser «el colectivo que más sufre este tipo de inclemencias meteorológicas en sus infraviviendas», y ha pedido que se movilicen equipos de emergencia para garantizar su seguridad y condiciones básicas de refugio.

Toti ha querido además agradecer la labor y entrega de los efectivos de Policía, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, «que están trabajando sin descanso desde primeras horas para atender las cientos de incidencias comunicadas y garantizar la seguridad de la población».