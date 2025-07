Los curiosos documentos digitalizados del Archivo de Aracena: De los anales de un escriba de la Inquisición a planos originales de Aníbal González

Aracena ha hecho 'inmortales' los tesoros de su archivo. La tecnología arranca de las garras del paso del tiempo una serie de documentos de gran valor que con su digitalización se conservarán para siempre y serán más accesibles para todos. Entre ellos están los anales de un escribano de la Inquisición, el Libro de las Cuentas de mayordomía del Concejo de Aracena (1557- 1571), la Real Provisión del Rey Fernando VI y Señores del Real Consejo de Castilla de 1749 a Aracena, las cuentas y presupuestos de 1881 del Hospital de la Misericordia, la agregación de fincas a la Cátedra de Gramática de Arias Montano entre 1790 y 1838 y el proyecto de construcción de la Plaza de Abastos en 1913, que incluyen planos de Aníbal González. Además, en colaboración con la Universidad de Huelva, se digitalizaron diversas obras que están disponibles para su consulta en el repositorio Arias Montano (https://rabida.uhu.es/dspace/).

El transcurso de los años deja su huella en personas, edificios, paisajes y objetos cotidianos. Combatir sus efectos es una meticulosa lucha especialmente cuando se trata de conservar lo más valioso del legado que logró llegar al presente desde el pasado y que deben disfrutar muchas más generaciones del futuro. En este cofre de tesoros que merecen preservarse están los documentos de papel. Muchas hojas amarillas y quebradizas son soporte de conocimiento como notarios de acontecimientos destacadas y testigos de la vida cotidiana de cada época. La exposición a la luz, la humedad y los cambios de temperatura son los grandes enemigos de la historia que custodian los archivos y por eso desde el Ayuntamiento de Aracena han optado por comenzar a digitalizar sus fondos.

25 legajos digitalizados

El archivo municipal de la localidad serrana es uno de los más destacados de la provincia de Huelva, con documentos desde el siglo XVI en adelante. Cuenta con 7.296 legajos y 309 libros, así como otros 1.915 legajos del archivo de protocolos notariales que está en depósito. Del total se han digitalizado 25 legajos compuestos por 8.934 páginas. Como detalla el consistorio aracenense, se ha priorizado para esta labor la antigüedad y estado de conservación de los documentos, así como su relevancia histórica. Consideran que esta documentación es sumamente importante para el estudio histórico de la Sierra de Aracena.

Plano de Aníbal González de la Plaza de Abastos (1912), autos ejecutivos civiles de 1638 y expediente para la compra de reja y farolas para la plaza del Pilar (1888) AYUNTAMIENTO DE ARACENA

El proceso de digitalización supone una garantía para la conservación de la información contenida en estos documentos. El Área de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena une estos trabajos a otros en marcha, como la mejora de su equipamiento con nuevas estanterías, armarios compactos y planeras, además de la clasificación de documentación y las obras en la nueva sede, que estará ubicada en el edificio de la antigua almazara. Ana Torres, concejala de Cultura, destaca la «mejora continuada del servicio así como de las instalaciones que ocupa».

Documentos destacados

Eduardo Romero, responsable del Archivo Municipal de Aracena, señala a Huelva24.com que se ha invertido cerca de un año en los trabajos de digitalización de los documentos. Detalla que se ha realizado una primera fase de digitalización especialmente por motivos de conservación y para «evitar la continua manipulación de los documentos en papel antiguo afectados por el paso del tiempo y la humedad y que se van dañando». En una segunda fase prevista, aún no en marcha, «se facilitará la consulta on line a través de equipos informáticos y no hará falta el documento en papel».

El responsable del archivo aracenense indica que el documento más antiguo es un libro de cuentas de la mayordomía del Consejo de Aracena del siglo XVI. «Durante el Medievo y la Edad Moderna en este consejo había concejales, secretarios y escribanos, que rendían cuentas y todo quedaba por escrito. Los documentos más antiguos de esta tipología son de 1557», explica.

Otro documento digitalizado, pertenece a una colección privada y se cedió temporalmente. Se trata de los anales de Sánchez Ortega, un escribano de la Inquisición. Como explica Romero, «recoge toda la historia de Aracena durante el siglo XVI, como fiestas, festejos religiosos, sucesos, peleas y muertes. Es un compendio de información que sirve para sacar a la luz la historia de Aracena».

Añade que además hay en estos documentos «mucho relacionado con Benito Arias Montano y lo que sucedía en la población y su entorno». Es por eso que señala que está previsto, con la ayuda de la Diputación de Huelva, publicar en edición facsímil cerca de 200 páginas.

Otro de los vestigios del pasado más valorados tiene como protagonista al prestigioso arquitecto sevillano Aníbal González, que diseñó la plaza de España de Sevilla entre otros grandes edificios. El Ayuntamiento le encargó el diseño de la plaza de Abastos y se conservan «los planos del proyecto original firmados por él de 1912-13».

También se conserva como un tesoro el documento que recoge la provisión de tierras que le concedió el rey Fernando VI al Ayuntamiento de Aracena para que «pueda sufragar sus gastos municipales explotando esos terrenos y generando riquezas. Antes los concejos necesitaban tener una serie de propiedades para poder afrontar los gastos que tenían», apunta Romero.

Intervención en la iglesia prioral

Eduardo Romero es técnico de Patrimonio y Archivo Municipal del Ayuntamiento de Aracena, puesto en el que lleva 20 años. Es doctor en Patrimonio por la Universidad de Huelva, investigador y arqueólogo. De hecho, está presente en otros proyectos en marcha en la localidad como los realizados en la zona del castillo, donde se ha venido investigando, recuperando y poniendo en valor este espacio patrimonial.

Iglesia Prioral de Aracena ANDALUCÍA.ORG

Los siguientes trabajos se centrarán en la iglesia prioral del castillo, Nuestra Señoral del Mayor Dolor (siglo XIII), BIC desde 1995, y que corona el cerro en cuyo interior se encuentra la Gruta de las Maravillas. Como explica Romero, se trata de unos de los lugares «más emblemáticos de Aracena».

«Se va a recuperar todo el edificio, su cubierta y los paramentos exteriores y se van a realizar excavaciones en su interior», avanza y agrega que «se quieren subsanar una serie de patologías con una rehabilitación integral, ya que no se ha hecho intervenciones desde los años 70», destaca el técnico municipal sobre los trabajos de una clara estrategia, desde el Ayuntamiento de Aracena, por hacer del pasado un activo presente.