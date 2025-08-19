Una malagueña se enamora de este mercadillo que está en la costa de Huelva: «De los más baratos, ¡está genial!»

Una malagueña fue a Huelva y se enamoró de este mercadillo

La Antilla es una de las zonas más populares del litoral onubense. Miles de personas la visitan cada verano para disfrutar de su tranquilidad, su gastronomía y sus increíbles playas, aunque este núcleo urbano perteneciente a Lepe también cuenta con una serie de lugares que mucha gente desconoce.

Uno de ellos es su fantástico mercadillo que ha compartido en redes sociales una joven malagueña que se encontraba pasando unos días de vacaciones en La Antilla. Se trata de @paulafeernandezz, que estuvo visitando este popular mercadillo y se quedó sin palabras cuando vio los precios que tenía la ropa.

El mercadillo de La Antilla

La malagueña compartió un vídeo en su perfil de TikTok en el que mostraba cómo era el mercadillo de La Antilla haciendo un pequeño recorrido por algunos de sus puestos. Lo que más sorprendió a la joven, como ella misma afirma, era la gran cantidad de ropa y complementos que había y sus bajos precios.

«Pareitos a tres euros, vestidos preciosos, 10 euros las camisetas del Betis, ropa de Shein a tres euros, vestidos de Stradivarius y Zara y una pila de bikinis», afirma la joven mientras muestra la ropa y un increíble puesto que había llamado 'Outlet Onuba' donde supuestamente, se vendía ropa de El Corte Inglés, Cortefiel, Inditex y Zalando.

Cuándo y dónde se pone

Según explican algunos usuarios en los comentarios que ha recibido el vídeo, el mercadillo de La Antilla está disponible cada martes por la mañana y se ubica junto al supermercado de Mercadona que se encuentra en la Avenida de Islantilla.

Se trata de un lugar perfecto para poder comprar ropa y todo tipo de complementos por precios muy económicos, como ha demostrado esta joven malagueña que se quedó muy sorprendida cuando vio las grandes gangas que había en el mercadillo de La Antilla.