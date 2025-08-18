Al menos una herida grave por un toro de fuego durante las fiestas de Escacena del Campo El Ayuntamiento de la localidad onubense señala como responsable por «conducta imprudente» al trabajador que portaba el artefacto pirotécnico

El Ayuntamiento de Escacena del Campo ha emitido un comunicado a través de redes sociales para confirmar que al menos una chica joven resultó herida en la madrugada del pasado domingo durante el cierre de las fiestas patronales, cuando se llevaron a cabo una serie de espectáculos de pirotecnia. La víctima se encontraba junto a unos amigos presenciando el toro de fuego, una atracción que consiste en una persona cargando un artefacto que simula un animal que lanza fuegos artificiales.

El comunicado municipal es duro y señala directamente como responsable de lo ocurrido a la persona que portaba el artefacto, al que acusan de imprudencia. «El portador del dispositivo pirotécnico actuó de manera imprudente al acercarse a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco. A raíz de este suceso, hemos recibido también testimonios de vecinos que señalan conductas temerarias previas por parte de este trabajador, como la de intentar introducir artefactos en el interior de vehículos estacionados«.

El Ayuntamiento ha colgado en su perfil oficial de facebook un vídeo en el que se ve el momento en el que el toro de fuego se abalanza sobre un grupo de personas que estaban en un banco. Desde el Consistorio confirman que han iniciado los trámites para denunciar a esta persona, del que no se aclara si es trabajador de la empresa de pirotecnia que se encargó del espectáculo. Además, se ponen a disposición de la familia de la chica por si quieren también acudir a los tribunales.

«Queremos dejar claro que condenamos enérgicamente este tipo de actitudes irresponsables, que nada tienen que ver con la esencia festiva y tradicional de nuestra celebración. El toro de fuego debe ser un espectáculo popular para el disfrute y la diversión, nunca un riesgo para la integridad de quienes no participan activamente o se encuentran como meros espectadores«, señala el comunicado.

Por ahora sólo se ha confirmado las heridas de esta chica que estaba presenciando el espectáculo y que tuvo que ser atendida por quemaduras de primer y segundo grado. Desde el Consistorio se anima a los vecinos que comuniquen cualquier incidencia que pudiera haberse producido durante la madrugada del domingo.