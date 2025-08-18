El tiempo en Huelva: Bajan las temperaturas, pero no acaba el verano

Ya hoy han bajado las temperaturas, no me digan que no. Pero será mañana cuando se notará un descenso brusco de las mismas. Pongamos un par de ejemplos más que notables: en la capital onubense ayer se registró una temperatura de 42,6ºC a las cuatro de la tarde en el observatorio cercano al hospital Infanta Elena, la temperatura prevista para el próximo sábado en Huelva capital no pasará de los treinta grados, quiere decirse que en el plazo de una semana tan sólo las temperaturas máximas bajarán unos trece grados nada menos. El otro ejemplo podría ser el de una localidad de la zona más cálida de la provincia, fijémonos en el observatorio de El Cerro, donde va a ocurrir exactamente lo mismo, ayer registraba una temperatura idéntica a la del observatorio capitalino, esos 42,6ºC, y para el próximo sábado se esperan igualmente hasta trece grados menos. Esta va a ser la tónica de lo que resta de agosto, con el fin de la ola de calor, pero no tanto si se compara con lo que está sucediendo en el resto de España, y la normalización de las condiciones meteorológicas, temperaturas propias de verano y de agua nada de nada. Vamos, un verano como tiene que ser, pero libre de olas.

En resumidas cuentas, persiste el aire cálido en altura, la dorsal se sitúa algo más al este y de ahí que se larguen de Huelva estos episodios de calor extremo. En el Atlántico oriental, el que nos baña a nosotros, hay una masa de aire frío que no acabará de penetrar en la península, pero indudablemente ayudará, por un lado, a desplazar la dorsal algo más al este, y en Huelva no necesitamos más, y por otro contribuirá, aunque sea moderadamente, a que bajen las máximas. Adiós a las altas temperaturas, al número cuarenta amenazándonos un día sí y al otro también, pero continúa el verano. Eso sí, con temperaturas más habituales y soportables.

Predicción por comarcas del 18 al 22 de agosto

Sierra. Ya tenemos temperaturas más moderadas, lo que se notará más en la zona occidental y en las más elevadas, donde no pasaremos ni de los treinta de máxima esta semana. Las mínimas también se portarán estupendamente, con noches en las que el termómetro bajará de los quince grados, y en zonas de altura incluso van a tener frío por las mañanas, pues el termómetro, por ejemplo, en Cortegana, se irá desde los veintiuno de mínima de hoy a los tan solo trece grados que tendremos esta semana. Por lo demás, cielos obviamente despejados, con alguna nube de convección, debido al calor, hoy mismo, y vientos flojos normalmente de poniente.

Andévalo. Ligera pero suficiente bajada de las temperaturas máximas, al igual que ocurrirá con las mínimas, que al fin bajarán de los veinte grados y podremos olvidar las noches tropicales y hasta ecuatoriales o tórridas que hemos sufrido estos días atrás. Cielos despejados con alguna nubosidad tan sólo hoy, y vientos que irán de moderados a flojos y de poniente.

Campiña-Condado. De los cuarenta o más, marchamos decididamente a temperaturas que para final de semana podrían incluso bajar algún día de los treinta en la parte más occidental, algo que obviamente no ocurrirá en la zona de levante, la más cercana al caluroso valle del Guadalquivir. La bajada de las temperaturas se notará en toda la Campiña onubense, que tendrá noches más llevaderas, por debajo de los veinte grados al amanecer. Cielos despejados salvo hoy, que tendremos alguna mínima nubosidad. Vientos moderados del noroeste sin rachas de consideración.

Litoral. Temperaturas alrededor de los treinta, sin pasarse demasiado, ya desde mañana, y mínimas que rondarán los veinte, pero igualmente sin pasarse un pelo e incluso el miércoles, el día más agradable de la semana, no alcanzarán siquiera esa cifra. Cielos despejados con escasa nubosidad hoy lunes. Vientos del noroeste que serán moderados pero sin rachas que nos puedan alterar.