El gran hotel que va a revolucionar la oferta turística de Lepe

El panorama turístico de Lepe está próximo a cambiar con la irrupción de un hotel en su núcleo urbano. La oferta hotelera en la playa de La Antilla es amplia, pero en el centro de la localidad se limita a unos cuantos hostales. Entre ellos se va a destacar el nuevo Hotel M3, de tres estrellas, un proyecto que cuenta con 4 millones de euros de inversión. Se ubicará en el Centro Comercial Marina Ocio, que se reformará para celebrar su apertura en la primavera de 2027.

El responsable de esta iniciativa es José Luis Fernández, gerente de una empresa de éxito como Polisur, ampliamente reconocida en diversos sectores por la fabricación de envases de plástico. Además saltó a la fama con el arrollador éxito de las neveras Polarbox.

Su siguiente gran proyecto emprendedor es el Hotel M3, que como detalla a Huelva24.com, será un establecimiento con una categoría de tres estrellas con 30 habitaciones y otros 30 apartamientos. Está previsto que las obras comiencen en el mes de septiembre y se prevé que se prolonguen durante poco más de un año. «Podríamos estar abiertos a para la primavera de 2027», indica Fernández.

Recreación del nuevo Hotel M3 de Lepe y el centro comercial Marina Ocio, que será reformado H24

El Centro Comercial Marina Ocio se encuentra cerrado y con trabajos previos al inicio de las obras. Todo su espacio lo ocupará el nuevo hotel, a excepción de la parte inferior, que seguirán siendo locales comerciales para cafeterías y bares. Complementa su servicio en el sótano un aparcamiento con capacidad para 90 plazas.

«Estamos ilusionados. Tenemos muchos proyectos en marcha y éste nos gusta especialmente porque va a quedar un hotel muy bonito», expone Fernández, que opina sobre lo que va a suponer su establecimiento que «va a ser una revolución para la zona de Lepe, porque ahora hay tres o cuatro hostales pequeños, pero ningún hotel como el que vamos a hacer».

Este proyecto no es el único del ámbito hotelero que tiene José Luis Fernández, que ya gestiona 17 apartamentos turísticos en Sevilla que van «bastante bien». Esa experiencia la quieren ahora aplicar en el hotel M3 de Lepe, que «en principio» no se va incorporar a ninguna gran cadena hotelera, sino que será independiente.

Un nuevo centro de ocio con cine y parque infantil

El centro comercial, que hasta ahora alojaba un multicine, se dedicará por completo a las instalaciones del hotel y el cine, con tres salas, pasará a ubicarse en una nave contigua al edificio principal y que albergará también un parque infantil y más establecimientos de restauración.

«El cine ha caído mucho con la irrupción de las plataformas y la pandemia y por eso reducimos de cinco a tres las salas y en esa nave grande también vamos a instalar un parque infantil con bolas bastante grande y un centro de ocio», detalla la cabeza visible del proyecto.

La apertura de esta zona de ocio podría estar para lista en los próximos meses e inaugurarse en otoño de este año.