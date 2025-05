El tiempo en Huelva: un fin de semana estupendo, digan lo que digan los demás

Más dicha que dolor, hay en el mundo. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. Digan lo que digan los demás. Seguro que alguno de ustedes recuerda esta canción escrita por Manuel Alejandro para el gran Raphael. La canción, compuesta para la banda sonora de la película homónima dirigida por otro grande, nada menos que por Mario Camús, sigue vigente por una sencilla razón, la de que seguimos siendo los mismos pesimistas de siempre, desde el principio de los tiempos, y si sale el sol pensamos que ya se nublará el día y que qué pena, y si no sale el sol, esperamos que el cielo se desplome sobre nuestras cabezas, tal como hace dos mil años temía Abraracúrcix, el jefe galo de una aldea que Julio no pudo nunca conquistar.

Ayer mismo me saltaba una de esas noticias que aparecen por arte de birlibirloque, por la gilipollez esa de la imbecilidad artificial que tan encantados tiene a malos estudiantes y vagos en general, dándome cuenta de que este fin de semana iban a caer chuzos de punta. Nada más lejos de la realidad ni del anticiclón subtropical con el que tanta confianza tenemos y le llamamos por su apodo, el de las Azores. Será él quien nos proteja del mal tiempo este fin de semana, y no ese resumen apresurado que hace una jodida computadora de toda la información que tiene almacenada, obviamente extraída de Internet y por lo tanto contaminada por la impresionante cantidad de barbaridades, falsedades y publicidad de la que consta la red de redes. Pero dejemos el fin del mundo para otro día y vamos a lo nuestro, que es decir que vamos a tener un fin de semana estupendo, digan lo que digan los demás.

La razón estriba en una vaguada que permitirá la entrada de aire frío por el norte, extendiéndose por el área del litoral mediterráneo, pero resulta que la provincia de Huelva no está ni en el norte, que yo sepa al menos, ni en el levante español, aunque con esto de la inteligencia artificial vaya usted a saber. Y va a resultar que nosotros estamos en el suroeste peninsular, bajo la influencia del anticiclón azoriano, lo cual quiere decir que, en general, toda la provincia va a disfrutar de un sol magnífico, de cielos despejados y de unas temperaturas sumamente agradables ya que la masa de aire frío que aprovecha la vaguada conformada por el Jet Stream para colarse y afectar al norte y este de España, hará que aquí un poco bajen las temperaturas, pero dentro de unos límites impuestos por la cordura, quiere decirse que el viernes y el sábado igual tenemos un par de grados menos, o incluso tres, pero siempre será harto agradables.

Vamos a ver lo que podría ocurrir este fin de semana por comarcas, ya que en esta España en chiquetito que es la provincia de Huelva, no todo el monte es orégano, también hay tomillo, hierbaluisa y la que no es de Luisa, matalahúga para hacer el aguardiente, y romero, sobre todo romero y de los buenos. Vamos allá.

aemet

Predicción por comarcas, del 12 al 25 de mayo

Sierra. Las temperaturas podrían bajar el viernes y el sábado hasta los veintiséis o veintisiete grados, que en todo caso son magníficas, pero el domingo volverán a acercarse a los treinta. De agua, nada. Vientos flojos del norte, de ahí que bajen algunos pocos grados la temperatura, que podrán rolar a sur el sábado. Un tiempo excelente.

Andévalo. Alrededor de los treinta grados de máxima todo el fin de semana. Estupendo. Mínimas que no bajarán de los catorce, mejor todavía. De agua ni una gota y apenas alguna nube despistada circulando por unos cielos azules. Los vientos por lo general flojos o muy flojos. Un fin de semana para disfrutarlo (1).

Campiña– Condado. Mañana viernes igual los termómetros no suben de los veintiséis grados, lo cual es una muy buena noticia. El fin de semana en general rondará los treinta e incluso el domingo podrían superar esa temperatura. Mínimas igualmente agradables, vientos de moderados a flojos y alguna mínima nubosidad mañana, para actuar de contraste en un fin de semana soleado y con los cielos muy azules.

Litoral. A partir de mañana mismo, viernes, bajarán algunos grados las temperaturas, para tener un ambiente más agradable incluso que el que hemos tenido estos días. Ya para la semana que viene hará más calor, pero de momento vamos a tener un fin de semana estupendo. Cielos despejados, vientos de moderados a flojos. Qué más se puede pedir, pues como no sea un tren eléctrico que ande patrás y palante, no sé yo.

(1) La semana que viene quiero ir a El Buitrón a por ese queso fresco que me tiene loco de lo bueno que está. También lo venden en Huelva, en muchas tiendas de barrio, pero me apetece darme una vueltecita por allí. Tendré que ponerme una camisa de mangas cortas y salir tempranito, porque va a hacer calor de verano la semana que viene. Si no, al tiempo, al time y al weather, a los dos.