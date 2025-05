El tiempo en Huelva: los termómetros se dispararán hasta los 37 grados

No serán sólo las temperaturas máximas, sino las mínimas las que nos harán percibir esta semana un verano anticipado. Por si fuera poco, una masa de aire cálido nos llegará desde el sur. El caso es que estamos en mayo, que talmente parece febrerillo por lo de locuelo que nos está pareciendo, pero no, estamos en un mes de mayo que, como ha ocurrido siempre por Huelva, es más verano que primavera, pero como parecía que la lluvia y el tiempo primaveral iban a ser eternos, pues llegan estas condiciones de estabilidad para hacernos ver que el tiempo en Huelva, por mucho que siempre sea excelente, también es cambiante.

El anticiclón de las Azores, en su localización habitual, propicia la estabilidad

Tenemos por delante unos espléndidos días despejados, con alguna mínima nubosidad que podría romper la monotonía del azul purísima en los cielos de Huelva ya a fines de semana, y tenemos también unas temperaturas que serán noticia en zonas del valle del Guadalquivir, donde se acercarán a los cuarenta, pero como venimos sosteniendo desde tiempo atrás, lo de Huelva is different, totalmente different, y como mucho tendremos 35 en amplias zonas de la provincia, pero mejor será que lo veamos por comarcas:

Predicción por comarcas, del 26 al 30 de mayo

Sierra. Semana de sol y cielos despejados alterados con alguna nube pasajera. Vientos flojos o muy flojos, y temperaturas que irán en ascenso y que, atención, en la parte central y en la más oriental, podrían alcanzar hasta los treinta y cinco grados. Las mínimas se quedarán cerca de provocar noches tropicales, de esas que es complicado coger el sueño. De modo que sabanita fina y quizás ni eso.

Andévalo. Hasta los treinta y cinco irán subiendo las temperaturas esta semana, e incluso en la parte más cercana a la Raya, podrían subir algún grado más. Como en El Granado, que ya hemos explicado en alguna ocasión porqué todos los años bate récords de calor: el observatorio está en una zona relativamente deprimida donde el calor está muy a gusto y se resiste a evaporarse, quiere decirse a ascender. Por lo demás cielos mayormente despejados y vientos flojos y variables.

Campiña– Condado. Temperaturas en ligero ascenso a lo largo de la semana, alcanzándose los treinta y seis en la parte más oriental y más alejada de la influencia del mar. Cielos despejados con nubosidad pasajera, vientos flojos y variables, terminan de conformar una semana con un tiempo excelente, algo calurosa, pero excelente.

Litoral. Cielos azules con alguna escasa nubosidad hacia el final de la semana. Temperaturas que sin ser tan altas como las del Andévalo o El Condado, no se cortarán un pelo a la hora de alcanzar incluso treinta y siete a final de semana y en la parte más oriental. Vientos que irán de moderados a flojos, con lo cual tampoco van a contribuir mucho en la sensación térmica, que va a ser la nota dominante y el tema de conversación toda la semana: «Ojú, que caló más mala está haciendo»