El turismo nacional impulsa a Huelva como potencia andaluza del camping

Huelva ha afianzado su liderazgo en el turismo de camping en Andalucía durante el pasado mes de agosto, al registrar un total de 344.498 pernoctaciones, según los datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Esta cifra no solo posiciona a la provincia en el primer puesto de la comunidad, sino que también representa casi un tercio del total regional, concretamente el 30,5% de las 1.126.894 estancias contabilizadas en toda la región.

El dato de agosto supone un considerable aumento del 18,3% con respecto al mes de julio, cuando se alcanzaron las 291.141 pernoctaciones. Además, la cifra también refleja un incremento en comparación con el mismo mes del año 2024, periodo en el que se contabilizaron 334.821 estancias. En lo que respecta al número de viajeros, los campings onubenses acogieron a 51.600 personas, una cifra solo superada por Cádiz, que recibió a 79.052 visitantes. Este volumen de turistas representa un crecimiento del 27,4% frente a los 40.485 de julio y un aumento del 9,37% si se compara con los 47.176 turistas de agosto del año anterior.

El turismo nacional se confirma como el principal motor de este sector en la provincia. De los viajeros recibidos, 44.679 procedían de España, generando un total de 317.960 estancias, lo que supone un notable incremento frente a los 37.127 turistas y 277.077 pernoctaciones de julio. Por su parte, el turismo internacional también experimentó un crecimiento significativo, pasando de 3.358 viajeros en julio a 6.921 en agosto, y de 14.064 pernoctaciones a 26.538 en el mismo periodo.

Otro indicador en el que Huelva destaca es la estancia media, que se situó en 6,68 días, la más alta de toda Andalucía. En el caso de los visitantes extranjeros, esta media fue de 3,3 días. Por zonas turísticas, la Costa de la Luz onubense concentró la mayor parte de la actividad, con 343.300 pernoctaciones y 50.678 visitantes, registrando una estancia media de 6.77 días.