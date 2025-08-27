La afición del Recreativo de Huelva no conoce límites y alcanza los 12.000 abonados

El bambú es la planta de todo el planeta Tierra que más rápido crece. Hay especies que pueden aumentar su altura hasta en un metro en un sólo día. Si la afición del Recreativo de Huelva perteneciera al reino vegetal, sin duda sería el bambú más auténtico. Sin embargo, echó raíces hace 135 años en el planeta fútbol y en él su cifra de socios no para de crecer y batir récords en los prolegómenos del inicio de la temporada 2025-26. Hace apenas dos días se celebraban los 11.000 socios y este miércoles el club anunció que ya se ha superado la frontera de los 12.000.

Esta cifra no sorprende dado el ritmo al que ha venido aumentando la masa social albiazul, pero a la vez hay que reconocer que es escandalosa y muy por encima del resto de club de la Segunda RFEF, categoría en la que dobla al siguiente club con más socios.

«Ya somos 12.000 socios defendiendo juntos nuestros colores. Gracias por hacer grande al Decano», expresó el club en sus redes sociales, donde los comentarios de felicidad y orgullo también ha ido aumentando.

Como decía un aficionado, «esta afición está demostrando ser un ejemplo de amor a los colores, sin olvidar a los que no sean socios que también aman al equipo y por el motivo que sea no van, pero les gustaría. El Recre si que es mucho más que un club, es parte de la cultura de Huelva, un monumento más de la ciudad y la provincia entera».