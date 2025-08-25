La afición del Recreativo, de récord: 11.000 socios, más del doble que el siguiente equipo de Segunda RFEF

La afición del Recreativo de Huelva siempre cumple y con nota. Es el máximo patrimonio del histórico club Decano del fútbol español y la prueba es que ya se han alcanzado los 11.000 socios, nuevo récord de la entidad en la Segunda RFEF.

«¡Recreativistas, hacemos historia juntos! Ya somos 11.000 abonados y seguimos batiendo récords», destacó el Recreativo a través de sus redes sociales.

El club albiazul nunca tuvo tantos socios en esta categoría, en la que antes de empezar a rodar el balón ya golea a todos sus rivales en este apartado. De hecho dobla al siguiente club en el ránking de clubes con más socios de los cinco grupos de este escalafón del fútbol nacional, cada uno con 18 equipos.

El podio por socios

El Recreativo ya supera los 11.000 abonados, cifra que seguro aumentará en los próximos días, y el club que le sigue es otro andaluz, el Xerez CD, con 4.533 socios, según un ránking difundido en redes sociales por los perfiles Planeta2rfef y Territoriorfef. Completa el podio el UE Sant Andreu con 4.300.

El cuarto equipo también es de Andalucía, el Real Jaén (3.863), tras el que están otros clubes históricos como el CD Numancia (3.000), el CD Extremadura (2.500), el Xerez Deportivo (2.271) y el Linares Deportivo (2.108). A continuación están el UD Logroñés (2.000), la Gimnástica Segoviana (1.578), el CD Alcoyano (1.549) y el Conquense (1.500). La misma cifra que este último tiene el Atlético Baleares y también superan el millar de abonados el Orihuela CF (1.441), el UE Olot (1.163), el UD Orense (1.100), el RSD Alcalá (1.030) y con mil están el Real Ávila y el CD Tuledano.