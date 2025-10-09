¿Qué fue del cancerbero japonés que tuvo el Recreativo hace un lustro?

Louis Takaji Julien Thébault-Yamaguchi nació en La Garenne-Colombes, París, hace 28 años. De padre francés y madre japonesa, se mudó a Tokio a los seis meses de edad y regresó a Francia a los 16 años, uniéndose a las categorías inferiores del FC Lorient.

En el verano de 2017, es decir, con 19 años de edad, probó fortuna en el fútbol español al firmar por el Extremadura, que en ese momento militaba en Segunda División, si bien Yamaguchi comenzó jugando en el filial del equipo de Almendralejo. En Tercera jugó 30 partidos en la campaña 2017/18 y otros 34 en la siguiente. Y en la 2019/20 debutó en dos encuentros con el primer equipo extremeño, en la derrota en la categoría de plata por 1-3 ante el Girona y en la Copa del Rey por 1-0 frente al Portugalete.

En dicho ejercicio únicamente actuó en dos choques con el filial, estando convocado en 37 con el primer equipo como suplente de Casto. Ante la falta de oportunidades con el mismo, se enroló en el Recreativo de Huelvaen el verano de 2020 con 22 años recién cumplidos. Pero en el Decano no le fueron bien las cosas ni a nivel individual ni colectivo.

El equipo albiazul descendió dos categorías de golpe y porrazo hasta la Tercera RFEF después de haber tenido hasta tres entrenadores distintos (Claudio Barragán, Antonio Calle y Carlos Pouso). Y el meta japones únicamente actuó en cuatro partidos de liga, saldados con tres derrotas ante el Algeciras (3-1), Yeclano (0-1) y Recreativo Granada (1-0) y un triunfo frente al Lorca Deportiva (4-0) ya sin nada en juego.

Yamaguchi, que vivió casi toda la campaña a la sombra del veterano meta canario Nauzet Alemán, también disputó el choque entero de la Copa Federación en la que el cuadro onubense cayó apeado ante el modesto Torredonjimeno por 1-0. Al concluir ese aciago ejercicio, se desvinculó del Recre y se marchó de España.

Tras varios meses sin equipo, firmó en enero de 2022 por el Mito HollyHock de la categoría de plata de su país, disputando 34 partidos en su primera temporada y 29 en la segunda y encajando 34 y 45 goles, respectivamente. En enero de 2024 el cancerbero se comprometió con el FC Machida Zelvia, equipo recién ascendido a la J1 League de Japón. Sólo jugó allí un choque, saliendo cedido al Kawasaki Frontale, con el que disputó dos más en un año para olvidar.

Yamaguchi durante un entrenamiento en su etapa en el Decano recreativo de huelva

Pero en el presente año 2025 sí que le están marchando muy bien las cosas al exguardameta del Recre en el Kawasaki Frontale, ya que está siendo titular indiscutible y teniendo buenos números. Con 28 años se encuentra actualmente en un buen proceso de madurez a todos los niveles. En la J1 League lleva disputados 30 encuentros, en los que ha recibido 40 tantos; en la Copa de la Liga de Japón ha recibido tres goles en dos partidos; dejó su puerta a cero en el único choque disputado en la Copa Emperador; y en la AFC Champions League Élite recibió siete dianas en seis encuentros.

Internacional

Yamaguchi, que no tuvo fortuna ni continuidad en su paso por Huelva siendo muy joven, representó a Japón en las categorías sub-19, sub-20 y sub-23. Además, también formó parte de la selección japonesa en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2017 y del equipo que quedó subcampeón en el Torneo de Toulon de 2019 .