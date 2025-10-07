El delantero que no triunfó en el Recreativo y será su principal amenaza esta jornada

El Recreativo de Huelva visita este domingo a las 12.00 horas al Club Deportiva Minera, equipo en el que milita un exjugador albiazul que no triunfó y ahora es su referencia y principal amenaza. Jugó siendo muy joven tres temporadas con la elástica recreativista y no alcanzó la decena de goles, mientras que ahora, ya veterano, ha logrado marcar en tres tantos en este ejercicio en la Segunda RFEF.

Se trata del delantero extremeño Rubén Mesa, que esta campaña ha marcado tres goles en cinco encuentros con el CD Minera. A sus 33 años busca sumar decisivamente para que su equipo continúe en los puestos altos. De hecho, no ha sido hasta la pasada jornada que ha encajado su primera derrota.

Rubén Mesa, en un partido como albiazul H24

Al Recreativo de Huelva llegó con 22 años en la temporada 2014-15. El Decano militaba en Segunda División y acabó descendiendo. Mesa venía de pasar por el Badajoz (2011-12), donde marcó cinco goles en 23 partidos; el Rayo Vallecano B, en el que hizo dos dianas en 10 participaciones y el RSD Alcalá -un gol en 14 partidos-, antes de explicar el Atlético de Madrid B (2013-14). Allí marcó 10 tantos en 35 encuentros, pero no llegó a debutar con el primer equipo colchonero.

En su primera temporada en el Recreativo jugó 21 partidos y sólo marcó un gol. La categoría parecía que le venía grande, pero en Segunda B tampoco destacó. Hizo en la campaña 2015-16 cuatro goles en 26 partidos y en la siguiente tres en 20.

En el ejercicio siguiente le vino bien el cambio al San Sebastián de los Reyes, donde llegó a 8 goles en 19 partidos, todos como titular. Esa misma temporada, con 25 años, dio el salto al Villarreal B y se quedó en blanco tras jugar 15 duelos. En su segunda campaña sumó 5 dianas en 34 partidos.

11 goles en su mejor temporada y tres descensos seguidos

Su mejor curso lo firmó en el Rayo Majadahonda en su sexta temporada seguida en Segunda B, en el ejercicio 2019-20. Marcó 11 tantos en 27 encuentros, lo que le llevó a regresar a su tierra y formar parte de un Extremadura UD al alza.

Firmó seis goles en 24 partidos para contribuir al ascenso a Primera RFEF del conjunto de Almendralejo, que en la tercera categoría nacional no duró nada y descendió. Ese curso Mesa marcó tres goles en 13 partidos. Volvió a descender con el UCAM Murcia, al que aportó 5 dianas en 20 duelos, y también perdió la categoría en la 2022-23 con el Numancia, marcando 8 goles en 37 participaciones.

Con 33 años en la Deportiva Minera

Superando la treintena, el delantero extremeño inició una nueva etapa en el Estepona en Segunda RFEF. Sólo hizo dos goles en 31 duelos. En su segunda campaña dobló los tantos, cuatro, en la mitad de partidos, 16.

La campaña pasada fichó por la Deportiva Minera. Con 32 años logró marcar 7 tantos en 15 encuentros, mostrando más veteranía y experiencia en una categoría donde se desenvuelve bien. Con esa confianza, ha comenzado el curso con un año más pero también tres goles en cinco duelos, siendo el Decano su próximo objetivo.