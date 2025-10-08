El 40% de los habitantes del pueblo del próximo rival del Recreativo son socios del equipo

Un toro difícil de lidiar tendrá este domingo el Recreativo de Huelva visitando desde las 12.00 horas a la Deportiva Minera, uno de los claros aspirantes esta temporada a estar en la zona alta de la clasificación en el grupo IV de la Segunda RFEF.

Por ahora ha empezado con un balance de 10 puntos de 15 posibles, los mismos que el propio Decano y que el Jaén y a tres del líder Extremadura. Doblegó al Xerez CD (1-3), al Estepona (1-0) y al Almería B (4-0), empatando en Melilla (2-2) y cayendo en Linares (3-2) el pasado fin de semana.

Una de las curiosidades de este conjunto es que el 40% de los 1.300 habitantes del municipio al que pertenece, Llano del Beal, son socios del equipo, que tiene alrededor de 500. Dicha localidad, situada a sólo 14 kilómetros de Cartagena, nació en los últimos años del siglo XIX para alojar a obreros que trabajaban en las minas de galena y otros metales de la zona. Y el estadio en el que juega la Deportiva Minera, club fundado en el año 1949, es el Municipal Ángel Celdrán, con capacidad para 2.000 espectadores y compartido con otras dos pedanías, El Beal y El Estrecho de San Ginés.

Desde el año 2011 el cuadro murciano militaba en la Tercera División y en 2024 dio el salto a la Segunda RFEF, quedando situado en el pasado curso en la undécima posición clasificatoria y dándose sobre todo a conocer por su papel en la Copa del Rey, donde eliminó a todo un rival de Primera, el Alavés, para posteriormente caer apeado por el Real Madrid.

Rubén Mesa es el máximo artillero del conjunto murciana en este inicio de temporada con tres goles facebook

En el presente ejercicio perdió ya la posibilidad de jugar contra otro adversario de la élite en el torneo del 'KO' al ceder en la tanda de penaltis frente al Orihuela tras el empate sin goles. Su entrenador, que procede del Xerez CD, es el sevillano José Carlos Romero, 'Checa', que nació en Dos Hermanas hace 42 años, y el 'alma mater' del club, que tiene menos de un millón de euros de presupuesto, es el empresario José Blaya, empeñado desde la humildad en llevar al Deportiva Minera más arriba todavía.

En la plantilla hay tres futbolistas que han vestido la camiseta del Decano en otras etapas de sus carreras deportivas. Uno de ellos es el guardameta gaditano de 29 años Álex Lázaro. Estuvo en el Recre en Segunda B la campaña 2018/19, en la que el equipo albiazul rozó el ascenso a la categoría de plata con José María Salmerón en el banquillo, y también la siguiente, que se frenó de manera abrupta con el Cádiz. Después ha jugado en el Ciudad de Lucena, Brea, Villanovense y Balompédica Linense. En Huelva estuvo a la sombra de Marc Martínez y Nauzet Alemán y sólo pudo jugar un choque en su segunda temporada, saldado con derrota por 0-1 contra el Badajoz.

Checa, entrenador de la Deportiva Minera facebook

Otro es el central sevillano de 27 años Manu Galán, que estuvo en el Decano entre 2021 y 2024, logrando dos ascensos de manera consecutiva con Alberto Gallego y Abel Gómez a los mandos, si bien en su tercera campaña ya en la Primera RFEF apenas pudo participar debido a una grave lesión. En el pasado curso estuvo en la Unión Deportiva Melilla también en la Segunda RFEF. Está siendo titular indiscutible en lo que va de ejercicio, al igual que Lázaro y Rubén Mesa.

Rubén Mesa, pacense de 33 años, es el capitán de la Deportiva Minera y el hombre a vigilar en ataque para los centrales albiazules (curiosamente Manolo Bonaque ya coincidió con él en la plantilla recreativista hace casi una década). Formado en el Badajoz y en el Atlético de Madrid, llegó a Huelva en el verano de 2014 tras haber hecho 10 tantos con el filial colchonero en Segunda B y de la mano de Pablo Comas y Fernando Iturbe, que decían tener buenos contactos en el club rojiblanco.

Sin continuidad

En el Decano no acabó de tener nunca continuidad. En su primer año en la categoría de plata marcó un tanto en 21 jornadas liguera, siendo titular sólo en cuatro de ellas. Y en Segunda B en la 2015/16 hizo cuatro tantos en 26 choques, 13 desde el inicio, siendo el más famoso el del triunfo ante el Recreativo Granada por 1-0 en el Nuevo Colombino en el que se llamó como 'el partido de la salvación' porque el club onubense estaba cerca de desaparecer. Y después, en la siguiente, hizo otras tres dianas en 20 partidos, nueve de ellos como titular.

Después Mesa fue un trotamundos en clubes como el San Sebastián de los Reyes, Villarreal B, Rayo Majadahonda (allí tiene su récord goleador, con 11 tantos en Segunda B en la temporada 2019/10), Extremadura, UCAM Murcia, Numancia y Estepona antes de llegar hace año y medio a la Deportiva Minera.

Este domingo será la primera vez que se mida al Recre, equipo en el que no llegó a triunfar. Y lo hará buscando aumentar su cuenta goleadora. Por ahora lleva tres dianas, todas ellas en el mismo partido, en el triunfo murciano por 4-0 contra el filial del Almería. Su equipo es el mejor en ataque del grupo, con 12 dianas a favor en cinco encuentros.