Javi Castellano avisa del jugador de la Deportiva Minera que deberá atar en corto el Recreativo

El centrocampista del Recreativo de Huelva Javi Castellano ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha comenzado haciendo referencia al triunfo logrado ante el Lorca Deportiva por 2-1.

«Sabíamos que teníamos esa presión en casa de que no estaban llegando los resultados, porque en juego y en ocasiones no estábamos haciéndolo mal. El fin de semana pasado por fin le pudimos dar una alegría a la afición, que ya lo merecíamos todos por el trabajo diario que hacemos. Por lo menos esta semana se nota en la cara de los compañeros que nos hemos quitado esa presión de no haber ganado todavía en casa», destacaba.

Confía en que los encuentros como local sean a partir de ahora más cómodos para el Decano, que cayó ante el Puente Genil y empató contra el Linares antes de doblegar al Lorca Deportiva: «En casa tenemos que intentar cerrar la portería. Contra nosotros los rivales intentan hacer su mejor partido y están muy motivados. Nos quitamos un peso al ganar en casa y a partir de ahora espero que todo vaya más rodado».

A nivel personal el canario se estrenó como titular el pasado domingo: «Todavía no estoy en mi mejor punto físico porque no llevo ni dos meses con el equipo. Voy cogiendo el tono y el otro duré lo que duré, unos 57 minutos en los que lo di todo, y acabé muy contento porque el equipo recibió pocas ocasiones de gol aunque siempre nos hacen pocas y nos hacen golazos. La amarilla tuve que hacerla porque el rival se iba y ya encaraba al central».

Javi Castellano elogiaba a los centrocampistas que tiene la plantilla albiazul. «En los entrenamientos el míster nunca pone la alineación que va a sacar sino que nos mezcla. He coincidido prácticamente con todos los que jugamos en el centro del campo porque vamos rotando y eso es bueno porque así nos vamos conociendo. El otro día me tocó con Iván Romero e hizo un partidazo. Tiene que seguir creciendo y si sigue así lo vamos a tener todos complicado para jugar en el centro del campo. Pero se trata de eso, de tener mucha competencia para elevar todos el nivel», indicaba.

Césped artificial

Por último, sobre la Deportiva Minera argumentó que «sabemos que en su campo son un rival fuerte y difícil. Es una superficie a la que no estamos acostumbrados, de césped artificial. Alguno de sus futbolistas juegan muy bien y yo ya coincidí en las Palmas con Omar Perdomo y tiene mucha calidad y pegada. Tenemos que hacer un partido muy serio y será muy complicado. Tendremos que estar concentrados los noventa minutos porque es un campo muy pequeño y en cualquier acción te pueden marcar si estás despistado».

Perdomo, canario de 32 años de edad, ha jugado en clubes como el Universidad de Las Palmas, Tenerife, Nástic de Tarragona, Ibiza, San Fernando, Córdoba, Balompédica Linense, Estepona y Deportiva Minera, conjunto en el que la pasada campaña logró hacer 11 goles.