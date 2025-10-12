Clasificación del Recreativo en el grupo IV de la Segunda RFEF, resultados y partidos de la próxima jornada

El Recreativo de Huelva sigue instalado en la zona noble del grupo IV de la Segunda RFEF una vez que han transcurrido ya seis jornadas de la competición liguera. Su balance, después de las tablas (1-1) de esta mañana contra la Deportiva Minera, es de 11 puntos de 18 posibles con tres victorias, dos empates y una sola derrota, con ocho goles a favor y cinco en contra.

El líder, y en posición de ascenso directo, continúa siendo el Extremadura, con 14 puntos, mientras que en puestos de 'play-off' estarían también La Unión Atlético (12) y por este orden, CD Minera (11), Recre (11) y Jaén (11). También con 11, pero fuera de los puestos de privilegio por la diferencia de goles, marcha el Águilas.

Por abajo, en zona de descenso a la Tercera RFEF se sitúan el Atlético Malagueño, con sólo 2 puntos, el Almería B (3), el Lorca Deportiva (3), el Antoniano (5) y el Xerez DFC (5), quedándose el Melilla (6) en el puesto de 'play-out' por la permanencia.

Resultados de la sexta jornada

- CD Minera-Recreativo de Huelva (1-1)

- Yeclano-Puente Genil (1-0)

- Aguilas-Antoniano (1-0)

- Jaén-Melilla (1-1)

- Atlético Malagueño-Estepona (0-3)

- UCAM Murcia-Xerez DFC (2-1)

- La Unión Atlético-Linares (3-1)

- Xerez CD-Almería B (1-0)

- Lorca Deportiva-Extremadura (0-0)

Partidos de la séptima jornada

- Estepona-Yeclano (sábado 19.30 horas)

- Almería B-UCAM Murcia (domingo 12.00 horas)

- Linares-Lorca Deportiva (12.00 h.)

- Recreativo de Huelva-Xerez CD (12.00 h.)

- CD Minera-La Unión Atlético (12.00 h.)

- Puente Genil-Jaén (12.00 h.)

- Melilla-Atlético Malagueño (17.00 h.)

- Antoniano-Extremadura (17.30 h.)

- Xerez DFC-Águilas (18.00)