Autocrítica de Roni: «Tendríamos que haber competido un poco más»

A la conclusión del Deportiva Minera-Recreativo de Huelva, saldado con empate (1-1), varios futbolistas de la plantilla albiazul atendieron a los micrófonos de Huelva FM para dar su valoración sobre el encuentro.

RONI: «Tuve la suerte de meter el gol pero el problema es que no conseguimos ganar. Es más gol el pase de Iván Romero que la definición. En estos campos creo que tenemos que competir un poco más. Veníamos a un campo difícil, pero nos adelantamos en el marcador y jugábamos con uno más así que tendríamos que haber ganado. Tras el gol tendríamos que haber competido un poquito más y ser más fuertes para habernos llevado el triunfo».

JUANCHO VILLEGAS: «El míster ha confiando en mí y estoy contento de haberle aportado cosas al equipo. Estaba entrenando bien y ya el míster es el que decide quién juega. Era un campo de muchos duelos y al final me he hecho fuerte ahí y se me ha dado bien el partido».

JOSÉ CARLOS: «El empate ha sido una lástima. Hicimos el partido que teníamos en mente en un campo que quizás no le venía bien a nuestros jugadores. En este tipo de campos se ganan las ligas. Dimos un paso adelante al empezar la segunda parte y marcamos, pero ellos tienen buenos jugadores, han competido bien y nos empataron pronto. Es un buen empate en un campo difícil aunque nos quedamos con ganas de más. Me encuentro muy bien físicamente y con mucha confianza. Ya estoy al cien por cien tras superar la lesión en la pretemporada. Me debo a este club y tengo que hacer lo máximo posible por aportarle cada semana al equipo todo lo que tengo dentro».

PEPE MENA: «Ha sido un partido complicado y aquí los equipos que vengan lo van a tener difícil. Hicimos un gran trabajo y ahora lo importante es hacer bueno este empate ganando el próximo domingo. Es buena la competencia interna que tenemos y estamos contentos de que cada vez el míster tenga más jugadores con los que contar. Yo me adapto a donde el míster quiera que juegue».