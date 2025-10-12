Pedro Morilla dice que «intentamos hacer todo lo que se podía en un campo así» y Roberto Ríos reconoce que «no ha sido un buen partido»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, se mostraba satisfecho por el empate cosechado por su equipo (1-1) en su visita a la Deportiva Minera, «un rival que estará arriba» en la clasificación. Piensa que incluso el Decano tuvo alguna ocasión más para haberse llevado el triunfo y que en un estadio de esas dimensiones no se nota apenas tener un jugador más sobre el terreno de juego.

«Le doy la enhorabuena a nuestro equipo por la actitud ante un rival complicado y de los mejores de la categoría por sus jugadores y su míster, Checa, que somos amigos y tiene muy bien trabajado a su equipo. Y estoy contento con el empate por un lado pero por otro no. Hemos hecho el partido que teníamos que hacer en un campo de estas dimensiones y nos han creado muy pocas ocasiones respecto a las que ellos suelen hacer en sus partidos aquí. Sólo estoy descontento por ese desajuste en el empate que llegó cuando nos habíamos adelantado. Ya ellos en la Copa ante el Orihuela hicieron sus mejores minutos con un jugador menos. Sacar un punto aquí no es nada fácil así que hay que estar también contentos aunque nos faltó tiempo para haber roto el partido después del 0-1. El equipo no se descompuso en ningún momento«.

Quería darle la enhorabuena el míster albiazul a sus jugadores por la actitud mostrada en el estadio Ángel Celdrán: «Es un punto bueno pero nos quedamos un poco con el sinsabor de que creo que hemos estado más cerca de llevarnos los tres puntos que ellos. Felicito a mis jugadores porque han intentado hacer todo lo que se podía hacer en este terreno de juego. La Minera ha defendido bien y ha tirado de balón parado, que lo tiene muy bien dominado en este campo. Tuvimos opciones para haber ganado, seguimos sumando y ahora hay que intentar hacerlo bueno en casa. En este campo dar un paso más con el balón es complicado porque hay muchas interrupciones y muchas acciones a balón parado donde no se nota que tengas un jugador menos en el campo. Y cambiar de césped natural a artificial se nota mucho si no lo tienes entrenado«.

Sobre el inicio liguero del Recre, con 11 puntos de 18 posibles, lo calificaba con buena nota diciendo que «sabemos que la liga es muy larga y que habrá muchos partidos complicados. Contra nosotros los rivales entre comillas se toman el partido como el equipo a batir, pero estoy muy contento con el inicio de liga. Es cierto que perdimos puntos ante el Puente Genil o el Linares que nos tendrían más arriba en la tabla. Queda mucha liga y hay que pelear cada fin de semana con intensidad y como si fuera una final. Todo es mejorable y tenemos que ir a más con el paso de las jornadas«.

Del buen partido realizado por los futbolistas del filial Juancho Villegas y Alberto Vela, esgrimió que «nosotros los vemos entrenar y sabemos el nivel que están dando, tanto Juancho como Alberto. Sabemos que hay un cien por cien de confianza depositada en ellos. Nos inclinamos por Juancho en vez de por Dani Romero porque iba a haber mucho fútbol directo y Dani es más ofensivo. Y con Alberto le hemos dado frescura al centro del campo y ha estado fenomenal«.

La lesión de Alberto López

Sobre el autor del tanto albiazul, Morilla declaró contento que «Roni es un jugador importante para nosotros, como todos los que tenemos en plantilla. Futbolistas desequilibrantes que pueden ganar un partido los necesitamos y a Roni apenas lo hemos tenido hasta ahora esta temporada. Con Caye Quintana es compatible y se entienden bien en el campo. Estamos contentos con él porque lo ha pasado mal en este mes que ha estado fuera«.

Por último, de la nueva lesión de Alberto López, que le impidió viajar a tierras murcianas, el técnico del Decano declaró que «no sabemos exactamente que tiene. Pensábamos que era una sobrecarga pero el viernes seguía con molestias y lo evaluarán ahora los médicos».

Por su parte, Roberto Ríos, director deportivo albiazul, declaró en los micrófonos de Huelva FM que «el partido no ha sido bueno. Ha sido un encuentro con mucha disputa y con poco balón por el suelo. Es un campo complicado y es una pena que hemos hecho lo más difícil, que era ponernos por delante, y ellos nos han empatado rápido. Es bueno sumar fuera de casa ante un buen equipo».

«En este tipo de campos la superioridad numérica se nota poco porque hay prácticamente cinco metros menos por cada banda. Ellos también han puesto mucho esfuerzo en la primera mitad y ha sido un encuentro muy disputado. Nosotros salimos en todos los campos a ganar y sabemos que éste era un rival de la zona alta de la clasificación«, añadía el vasco.