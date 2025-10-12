Deportiva Minera - Recreativo de Huelva en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Segunda RFEF 2025-2026

El Recreativo de Huelva afronta este domingo (Ángel Celdrán, 12.00 horas) la que se presupone que es una de sus visitas ligueras más difíciles esta temporada en el grupo IV de la Segunda RFEF. Así, se mide a la Deportiva Minera, equipo con el que iguala a 10 puntos de 15 posibles en la clasificación después de cinco jornadas y además jugará en un estadio complicado porque es de césped artificial y de dimensiones reducidas.

El Decano, que viene de lograr ante el Lorca Deportiva (2-1) su primer triunfo del curso en el Nuevo Colombino, se enfrenta a un rival que llega de perder su primer encuentro de la campaña, concretamente en el feudo del Linares (3-2). En sus filas cuenta con tres exjugadores albiazules, el portero Álex Lázaro, el central Manu Galán y el delantero Rubén Mesa.

Pedro Morilla, el técnico del conjunto onubense, recupera al delantero Roni para la cita, y las otras dos novedades en la lista de 20 jugadores convocados son los futbolistas del Atlético Onubense Juancho Villegas y Sergi Montalbán. No han viajado a tierras murcianas los lesionados Alberto López (baja de última hora), Sebastien Pineau, Malam Camará y Alejandro Viedma, además de Leo Mascaró y Néstor Senra, que se encuentran concentrados con sus selecciones para compromisos internacionales.

Aquí te iremos contando, minuto a minuto, todo lo que vaya sucediendo en el encuentro Deportiva Minera-Recreativo de Huelva:

Actualizar Actualizado Hace 11 minutos

11:04 Sólo un cambio en la alineación del Recre Juancho Villegas suple al lesionado Alberto López respecto al once inicial que superó hace una semana al Lorca Deportiva. El resto es el mismo, con lo que José Carlos pasará al lateral izquierdo y Villegas estará en el centro de la zaga junto a Bonaque. 10:35 Pedro Morilla: "En ese estadio las distancias son muy reducidas" "Habrá mucho contacto ya no por fuerza sino que las distancias son muy reducidas y en un segundo pueden pasar muchas cosas. Hay que buscar un jugador que vaya a los duelos pero también que con el balón en los pies sepa lo que tiene que hacer. No vamos allí a darle patadas al balón hacia arriba sino que vamos a intentar ser listos y competitivos. No hemos trabajado sólo los conceptos defensivos sino que vamos a tratar de hacerle daño al rival y para eso tenemos que contar con jugadores con talento en el campo", señaló en rueda de prensa el técnico del Decano. 10:33 La previa del partido Pedro Morilla, el técnico del Recre, incluyó como novedades en su convocatoria para visitar a la Deportiva Minera a Roni, Juancho Villegas y Sergi Montalbán, y cuenta con las bajas de Leo Mascaró, Néstor Senra, Alberto López, Malam Camará, Sebastien Pineau y Alejandro Viedma.

Ver narración completa

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}