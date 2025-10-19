Crónica Recreativo-Xerez: Tratado de la contundencia inversa (1-2)

Al Recreativo de Huelva se le presuponía desde el inicio el nivel necesario para ser aspirante al ascenso. La afición lo ha tenido claro. Siempre se ha volcado y ha exigido en consecuencia. El cuerpo técnico, encabezado por Pedro Morilla, ha trabajado para estar a la altura, pero la prueba tras siete jornadas, es que al equipo le falta aún para ser el equipo sólido que se esperaba de él para ser regular y estar en la parte alta. El Decano ha ido manteniéndose en esos puestos pero sin convencer del todo y la imagen definitiva la plasmó en el derbi andaluz perdido con el Xerez Club Deportivo (1-2).

En este encuentro, que bien pudo ganar el Recre o perder con más distancia, se evidenció la radiografía del equipo actual. Le falta lo que decía en la previa Morilla: contundencia en las dos áreas. Mostró una carencia de equipo experto y con oficio. Le faltó saber qué hacer en cada momento y sobre todo no aprovechar sus ocasiones y cometer fallos groseros en la retaguardia. Así es imposible.

El Recre pasó de tener más balón en la primera parte sin llegar a ser incisivo a encajar el 0-1 en un rechace que enganchó a la perfección Adri Rodríguez. En la segunda parte, el Decano reaccionó y Leo Mascaró puso en la escuadra una falta imparable. Se abrieron ahí unos minutos de un dominio más claro, con más profundidad e insistencia, pero le faltó el remate para hacer el 2-1. Lo rondó con ganas, pero erró demasiado. Y cuando parecía más cerca el triunfo local, se lo arrebató el conjunto visitante. Pérdida de Paolo, conducción de Charaf, un exalbiazul, y gol de Franco, canterano del San Roque de Lepe. Más doloroso, casi imposible.

Tres cambios en un once con dos delanteros

El técnico recreativista Pedro Morilla introdujo tres cambios en el once y un sistema con dos puntas, con Roni y Caye. Precisamente el delantero fue una de las novedades con respecto al equipo inicial que compareció ante la Deportiva Minera. En defensa entró Alberto López por Juancho Villegas y en puestos más adelantados Antonio Domínguez y Roni por Arcos y Pepe Mena. Se quedaron en el banquillo David Gil, Leo Mascaró, Dani Romero, Alberto Vela, Pepe Mena, Álex Bernal, Arcos, Mario Da Costa y Juan Almeida. En el Xerez Club Deportivo por su parte, comenzaron como suplentes los exalbiazules Charaf y Zelu.

En los primeros minutos hubo mucha lucha en el centro del campo y poca profundidad. Un tiro de Paolo y un centro que se fueron altos de Álex Carrasco fue lo único reseñable. Sobre el minuto 11 llegó el primer aviso más claro. Cerca del pico del área aguantó el balón Caye Quintana y se lo cedió a Antonio Domínguez, que con la zurda lo envió cerca del palo izquierdo del marco xerecista.

A falta de ocasiones, el Recre se fue haciendo más y más dueño del balón. El Xerez se centraba en defender y salir a la contra, pero estaba muy lejos de la portería. Quien buscaba el marco rival con más intención era el conjunto albiazul, que no terminaba de tener precisión para fabricar una buena ocasión de gol. Tras una jugada no muy productiva por falta de precisión, la acabó con un tiro lejano Alberto López, pero atrapó con seguridad De la Calzada.

Sobre el minuto 25 los albiazules lo intentaron a la contra. Antonio Domínguez conectó con Paolo y çeste con Alberto López, pero su centro no lo remató bien Caye, que llegó con el defensa muy encima. Con más pausa también buscaban progresar, pero cortaba con solvencia el Xerez, al que sin embargo la pelota no le duraba mucho. No realizó su primer disparo hasta el minuto 35, por medio de Mati Castillo, tiro que atrapó bien Jero Lario.

Juego detenido para atender a un aficionado

Minutos antes del descanso el colegiado del encuentro decretó que se paraba el juego para que las asistencias médicas atendieran a un aficionado que se encontraba mal. Estaba situado en la zona de Gol Sur. Los jugadores aprovecharon para hidratarse y recibir instrucciones de sus entrenadores. Tras unos minutos, el público aplaudió a la persona atendida, mientras era desplazada en camilla por los servicios sanitarios y volvió a rodar el balón con una prolongación de 11 minutos para finalizar el primer tiempo.

Gol del Xerez y descanso

En el primer tramo de estos minutos los jugadores buscaban recobrar el ritmo perdido y parecía que el juego era espeso. Sin embargo, Adrián Rodriguez-López cogió un rechace en la frontal y colocó el esférico en la escuadra de Jero Lario, que hizo la estatua. En el minuto 59 el colegiado decretó el descanso.

Un golazo para reaccionar

El Recre no tardó en reaccionar en el inicio de la segunda parte. Un rival tocó el balón con la mano en las inmediaciones el área y Leo Mascaró trasformó el tiro libre con un derechazo inapelable que colocó en la escuadra. Imparable para De la Calzada.

El gol espoleó al Decano, que no se conformó con el empate y fue a por más. El conjunto albiazul se mostró muy incisivo e iba rondando el segundo tanto. Luego se igualaron algo las fuerzas, pero el Recre seguía una marcha o dos por encima de lo mostrado en la primera mitad. Paolo puso un gran centro al que no llegó a rematar bien en el segundo palo Arcos, que después remató una buena jugada con Bernal y Roni, pero atajó bien De la Calzada.

El equipo onubense llegó al minuto 70 en un buen momento de juego, combinativo y ambicioso, pero le faltaba precisión en los últimos metros para llegar con más opciones de hacer el 2-1. El Recre lo intentaba pero el Xerez se defendía bien.

Pasado el minuto 80 hubo una gran ocasión. Gran centro de Arcos, que desde su entrada estaba haciendo diabluras en la banda, y llegaba al interior del área con todo a favor para marcar Paolo, pero remató desviado.

Franco hunde al Recre

Todo parecía enfocado al 2-1, en el minuto 85 un fallo del Recreativo lo pagó caro. Pérdida de Paolo y contra que aprovechó el Xerez. Charaf la puso perfecta para el lepero Franco y éste hizo el 1-2. Con el tiempo ya cumplido el delantero tuvo en otra contra el 1-3, pero detuvo bien Jero Lario. El Decano estaba noqueado y no reaccionaba e hincó la rodilla.

RECREATIVO DE HUELVA - XEREZ CLUB DEPORTIVO (1-2) JORNADA SÉPTIMA. GRUPO IV SEGUNDA RFEF. ESTADIO NUEVO COLOMBINO RECREATIVO: Jero Lario; Álex Carrasco (Leo Mascaró, m. 14), Bonaque, José Carlos, Alberto López; Antonio Domínguez (Arcos, m. 46), Javi Castellano, Iván Romero (Álex Bernal, m. 46 (Pepe Mena, m. 71), Paolo; Roni (Mario Da Costa, m. 66) y Caye

Alejandro Tomé (Colegio Canario). Amonestó en los locales a Iván Romero, Antonio Domínguez Bonaque; en los visitantes a Isma, Josete. GOLES: 0-1, m. 45+13: Adri Rodríguez; 1-1, m. 48: Leo Mascaró; 1-2, m. 85: Franco