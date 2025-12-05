Javi Guerrero explica la clave del éxito del Recre de Marcelino: «Todo el mundo iba allí buscando minutos»

Javi Guerrero, nacido hace 49 años en Leganés, fue de los futbolistas más técnicos, vistosos y que más encandiló a la afición del Recreativo de Huelva en las dos últimas décadas y siempre le ha tenido una gran simpatía al Decano, como declara públicamente, siendo la vez más reciente esta misma semana en el perfil offsiderspostcat de la red social Tiktok.

Allí el delantero recordó la gran temporada, la mejor de la historia del Decano, con Marcelino García como entrenador. Fue la 2006/07 y el conjunto albiazul finalizó octavo en la tabla, es decir, a un paso de los puestos de la UEFA, ganándole partidos a clubes históricos como el Real Madrid, Atlético de Madrid o Valencia, entre otros.

«Sinama Pongolle viene del Liverpool buscando minutos, Cazorla del Villarreal también buscando minutos, yo que venía del Celta igual... Todos vinimos al Recre en busca de minutos. ¿Qué hace Marcelino? Pues intentar aprovecharse del mejor momento de cada uno de nosotros. Entonces, claro, había una lucha increíble. Pretendíamos jugar 40 partidos cada uno en la temporada pero él cogía tus mejores momentos y por eso estabas a un gran nivel jugando 25 partidos y por eso nos tenía enchufados a todos», señalaba Javi Guerrero dando a su juicio la principal clave del éxito de esa campaña para el Recre.

Añadía sobre el técnico asturiano, que actualmente dirige al Villarreal en la máxima categoría nacional, que «al final se dice que exprime mucho a sus futbolistas, a sus clubes y a sus equipos pero es que tiene éxito por eso. Por eso un equipo recién ascendido y casi sin historia estuvo luchando casi por entrar en los puestos europeos. Tenía una idea clara acorde a lo que demanda este espectáculo. Al final el que está en la grada no viene a bostezar ni a ver una película de drama sino a pasárselo bien».

Amplio currículum

Javi Guerrero se formó en los escalafones inferiores del Real Madrid y, antes de llegar al Decano, vistió también las camisetas del Jaén, Tarrasa, Albacete, Atlético de Madrid, Racing de Santander y Celta de Vigo.

En el Recre de Marcelino García hizo siete goles en 23 encuentros ligueros, 13 de ellos como titular, y las dos siguientes campañas, también con el Decano en Primera División, marcó cinco y dos tantos, respectivamente, más.

Se marchó de Huelva en el verano de 2009 tras el descenso y se retiró a los 36 años tras jugar cuatro temporadas en la Unión Deportiva Las Palmas en la categoría de plata.