Debut con trampa para el ilusionante Recreativo del retorno (12.00 h. online)

El Decano del fútbol español vuelve a escena. Este domingo, a las 12.00 horas, el Recreativo de Huelva inicia su camino en la temporada 2025/26 visitando al filial de la UD Almería, en un estreno marcado por la ilusión de comenzar con buen pie y por las novedades de un proyecto que quiere volver a crecer tras un año difícil.
El conjunto albiazul inicia la campaña en la Segunda Federación, categoría a la que regresó tras consumarse el descenso de la pasada temporada. El final del curso anterior dejó un sabor amargo, con un equipo que no logró el objetivo de la permanencia y que ahora busca reencontrarse con su esencia competitiva. En este nuevo escenario, el reto es recuperar la confianza, enganchar de nuevo a la afición y situar al Recre en la zona noble de la tabla.
El club ha trabajado durante el verano en una profunda renovación de la plantilla, manteniendo piezas clave y sumando fichajes que aportan experiencia y calidad en varias líneas. Jugadores como Caye Quintana, Antonio Domínguez, Bonaque, Paolo Romero o Álex Bernal se perfilan como importantes a lo largo del curso, mientras que también habrá canteranos que querrán dar un paso adelante. La mezcla de juventud y veteranía es una de las bazas en las que confía el técnico Pedro Morilla para afrontar el nuevo reto.
Bajas
No obstante, el estreno liguero llega con seis ausencias destacadas: Alberto López, Malam Cámara, Alejandro Viedma, Arcos, Pineau y Javi Castellano no estarán disponibles por molestias físicas. Bajas sensibles que obligan a ajustes en la primera lista oficial del curso.
Aun así, el entrenador sevillano ha confeccionado una convocatoria de 20 futbolistas que viajarán hasta el estadio de un conjunto almeriense que, como todos los filiales, puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. Un partido, por lo tanto, en parte trampa para un Recre que quiere iniciar la liga con muy buen pie y tres puntos que le darían más moral y confianza tanto a la plantilla como al cuerpo técnico y a una afición que ni mucho menos le dio la espalda al equipo onubense tras el descenso sino todo lo contrario durante este verano.
Convocatoria del Recreativo ante la UD Almería B
-
J. Lario
-
Juancho
-
Leo Mascaró
-
Bonaque
-
José Carlos
-
Paolo
-
Mena
-
Caye
-
Domínguez
-
A. Vela
-
David Gil
-
Álex Bernal
-
Iván Romero
-
Dani Romero
-
Da Costa
-
Néstor Senra
-
Roni
-
A. Carrasco
-
Évora
-
Almeida
El Decano arranca así un curso lleno de retos. Lo hace lejos de casa, con varias bajas pero con una plantilla reforzada y un vestuario con hambre de revancha deportiva. La afición espera que este nuevo capítulo sirva para devolver al Recreativo al lugar que merece en el fútbol español.