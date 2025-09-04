Atlantic Copper será el patrocinador principal del Recreativo: «Esta alianza contribuirá a seguir llevando el nombre del Decano con la grandeza que merece»

Atlantic Copper refuerza su compromiso con Huelva al convertirse en patrocinador principal del Real Club Recreativo de Huelva, el decano del fútbol nacional y todo un símbolo de la ciudad, que durante la temporada 2025-2026 llevará la imagen de Atlantic Copper en las camisetas del primer equipo.

Además, la compañía, y su nuevo proyecto CirCular, estarán presentes en el autobús del primer equipo, contarán con un esquinazo en la Tribuna con Gol Norte y aparecerán también en la parte exterior e interior de la Ciudad Deportiva, en las entradas de los partidos, en los concursos y sorteos y en otros elementos promocionales.

Implicación de la plantilla de la empresa

Con el objetivo de impulsar la implicación de la plantilla de Atlantic Copper con el club deportivo, el Recreativo de Huelva cederá a la compañía entradas e invitaciones para asistir a los partidos de la Liga Regular y encuentros clave. Además, se organizarán encuentros de empleados con los jugadores del club (Meet&Greet) y se planteará la posibilidad de celebrar un partido de trabajadores de Atlantic Copper en el Estadio Nuevo Colombino, siempre que el calendario de competiciones lo permita.

Atlantic Copper se vincula de esta forma al equipo y a sus principios, respaldando los valores de trabajo en equipo, perseverancia y amor por la ciudad que comparten las dos entidades. «El Recre es un emblema identitario de Huelva y un ejemplo de pasión, arraigo y cultura de nuestra tierra, hecho por el que esta colaboración es importante para nosotros», ha destacado Javier Targhetta, presidente de la metalúrgica onubense. En palabras de la Consejera Delegada de la compañía, Macarena Gutiérrez, «para Atlantic Copper es todo un honor entrar por la puerta grande en la familia recreativista, acompañando al club en la temporada 2025-2026 como patrocinador principal».

El presidente del Real Club Recreativo de Huelva, Adrián Fernández-Romero, por su parte, ha afirmado que «este acuerdo supone un paso muy importante para el Recreativo. Que una empresa referente como Atlantic Copper se una a nuestro camino nos llena de orgullo y responsabilidad. Estamos convencidos de que esta alianza, basada en valores comunes como la unión, la dedicación y el amor por Huelva, contribuirá a fortalecer nuestro proyecto y a seguir llevando el nombre del Decano con la grandeza que merece».