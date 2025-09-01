La plantilla del Recreativo es «de las más caras de la categoría, seguro»

El consejo de administración del Recreativo de Huelva defiende su gestión a la hora de confeccionar la primera plantilla, que peleará por el ascenso a Primera RFEF. El presidente albiazul, Adrián Fernández, manifestó sobre su coste que «no quiero entrar en cifras, pero es de las plantillas más caras de la categoría, no sólo del grupo, seguro. Si es la más cara no lo puedo saber, porque ningún club está dando datos. Estamos especulando, pero es de las más claras, seguro», insistió, sin confirmar si llegan o no al millón de euros.

Fernández también quiso explicar cómo funciona el organigrama del club y detalló en rueda de prensa que por debajo de la junta directiva hay un director deportivo, Roberto Ríos, luego se encuentra David Ortega como secretario técnico y más abajo se encuentra a cantera y área de análisis. De esta última área, comentó que «se realiza entre los analistas de la casa y algunos externos. Hay una comisión deportiva, con Roberto y David, el presidente y una serie de asesores externos. Algunos que hoy están hoy y mañana puedan estar otros. Son figuras independientes de reconocido prestigio que nos ayudan. Roberto lidera la parcela deportiva y la última palabra en cuanto a contrataciones la tengo yo». Añadió que «la función de los asesores es cotejar la información que le damos de los jugadores. Ellos pueden proponer, pero su función es dar su opinión».

Adrián Fernández, presidente del Recreativo H24

En esta comisión deportiva, aseguró que «hay un equipo de trabajo y todo se consensúa. Todos proponemos nombres y lo valoramos. Vamos tomando las decisiones yo y Adrián como presidente las valida. Hay un grupo humano y profesional muy bueno y tenemos confianza en los nuestros. El ir cerrando el círculo hasta que creemos que es el jugador que nos interesa», apuntó el director deportivo, Roberto Ríos. «La metodología que se va a seguir y hemos intentado implementar es que se van analizando jugadores y se van filtrando y cuando se van llegando a perfiles concretos con nombre y apellidos se debate en la comisión deportiva pero las decisiones las tomamos aquí», recalcó el presidente.