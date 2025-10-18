El exfutbolista del Recreativo José Naranjo recuerda cómo fue su salida: «Era el momento de irme y ver mundo y no le guardo rencor a nadie»

José Naranjo se desvinculó del Ibiza en el mercado invernal de la pasada temporada y, pese a contar con sólo 30 años de edad, no encontró equipo para la segunda vuelta liguera ni tampoco para la presente campaña. Una decisión personal y "muy meditada" la de abandonar, aún no se sabe si de manera definitiva o temporal, el mundo del fútbol que tanto le ha dado y que ha sido buena parte de su vida.

El delantero nacido en Rociana del Condado comenzó a jugar muy joven y a despuntar en la cantera del Recreativo de Huelva. Después se labró un buen currículum durante los diez años que estuvo jugando por España y hasta en tres países extranjeros. En esta entrevista recuerda su salida del Decano y también habla de los clubes que más le han marcado en su carrera deportiva.

-¿Le ha cambiado mucho la vida ser padre?

-Muchísimo. Te cambia la forma de ver todo. Ya no piensas solo en ti. Quieres dejarle a tu hijo un ejemplo, un legado, algo más allá del dinero. Ser padre te centra y te da un motivo real para hacer las cosas bien.

-¿Qué queda del José Naranjo que arrancó dándole patadas a un balón en Rociana y en la cantera del Recre?

-Sigue siendo el mismo. Con más canas (ríe), pero con la misma ilusión. No olvido de dónde vengo ni lo que me ha traído hasta aquí. El fútbol me lo dio todo, y lo llevo dentro.

-¿Es dura la vida del futbolista? ¿Cree que a veces son injustas las críticas de las aficiones y los periodistas?

-Sí, es dura. Desde fuera parece todo bonito, pero hay mucha presión y muchos altibajos. Las críticas son parte del juego, aunque a veces se pasan. Somos personas, no máquinas.

-¿Por qué lo ha dejado tan joven? ¿O todavía se plantea volver?

-Fue una decisión meditada. Sentí que había cerrado una etapa. No descarto nada, pero ahora mismo estoy centrado en lo que viene. Hay vida después del fútbol, y quería aprovecharla.

Mejor jugador de Segunda División y ganador de la liga polaca Naranjo, premiado por la LFP por su gran temporada con el Nástic h24 José Naranjo se formó en la cantera del Recre y explotó en su filial de Tercera División en la temporada 2013/14, logrando 19 goles y llegando a jugar seis encuentros en el primer equipo a las órdenes de Sergi Barjuan. Pero ese verano se marchó a la cantera del Villarreal y después se salió con el Nástic de Tarragona en la categoría de plata, marcando 16 tantos en el ejercicio 2015/16 y siendo considerado por la LFP como el futbolista más destacado de Segunda División. Luego firmó por el Celta de Vigo, debutando en la Europa League, y de ahí marchó al Genk belga. En el Leganés logró debutar en Primera División, marcando incluso un gol en el triunfo por 3-2 contra el Betis. Después se enroló en el Tenerife, el AEK Larnaca de Chipre y la Ponferradina antes de salir por tercera vez al extranjero y completar su mejor experiencia al ganar la liga polaca con el Jagiellonia en el curso 2023/24. La pasada temporada estuvo hasta Navidad en el Ibiza de la Primera RFEF y desde entonces se encuentra sin equipo.

-¿Qué ocurrió hace ya más de 10 años en su salida del Recre? ¿Fue por culpa de Pablo Comas o ya tenía pensado marcharse de aquí?

-Fue un cúmulo de cosas. Tenía ganas de probar fuera, de crecer. No guardo rencor a nadie. Era el momento de salir y ver mundo. Al final, todo pasa por algo.

-¿Dónde se ha sentido más querido como futbolista?

-Diría que en Tarragona, sin duda. Fue una etapa muy especial. También guardo un gran recuerdo del primer año en Ponferrada, donde la gente me trató de maravilla. Y en Polonia… ganar la liga y sentir el cariño de toda una ciudad fue algo increíble, una experiencia que nunca voy a olvidar.

-¿Piensa que pudo haber llegado a más o está satisfecho de su currículum?

-Siempre te queda la sensación de que podrías haber hecho algo más, pero estoy en paz. Jugué en Primera, viví del fútbol, viajé, conocí culturas… eso ya es mucho más de lo que soñaba de niño en Rociana.