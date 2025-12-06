Muere Manolo Villanova, histórico entrenador del Recreativo de Huelva

El Real Zaragoza ha transmitido este sábado sus más profundas condolencias por el fallecimiento, a los 83 años de edad, de Manolo Villanova, guardameta del club e histórico entrenador del equipo a lo largo de varias etapas, así como ha expresado su más sentido pésame a familiares y allegados.

Manuel Villanova Rebollar, 'Manolo Villanova' (Zaragoza, 27 de agosto de 1942) fue una referencia para el fútbol aragonés, tanto como futbolista y entrenador como en la labor formativa desarrollada en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y en los despachos del club, actividad que dejó mucha huella en el fútbol aragonés.

Manolo Villanova inició su trayectoria deportiva en el Logroñés y el Deportivo Aragón antes de recalar en el Nàstic de Tarragona, el Mallorca y el Real Betis. Desde la capital sevillana fichó por su querido Real Zaragoza, en donde militó entre 1971 y 1975.

A partir de entonces daría comienzo su labor de entrenador. Destacó por su trabajo en el área formativa del club vinculado a la Ciudad Deportiva y al Deportivo Aragón, desarrollando a su vez el cargo de segundo entrenador y dirigiendo al primer equipo cuando fue necesario. A lo largo de su dilatada carrera, tomó las riendas de planteles tales como el Salamanca, el Mallorca, el Hércules o el Recreativo de Huelva.

El club maño ha querido recordarle con emoción este sábado en sus redes sociales real zaragoza

En el ámbito del fútbol aragonés, dejó su impronta en la Sociedad Deportiva Huesca y dirigió también al Sariñena.

Su trayectoria en el seno del club maño se completó con el trabajo desarrollado en la Dirección Deportiva, desde donde fue partícipe de la confección de varios equipos zaragocistas a lo largo de los años que contribuyeron a consolidar el prestigio de la formación blanquilla.

Homenaje maño en la presente temporada

A inicios de esta temporada, los aficionados blanquillos tuvieron la oportunidad de devolverle una pequeña parte de todo lo que dio coincidiendo con el duelo ante el FC Andorra. La entidad le otorgó en manos de su familia la Insignia de Oro, el máximo reconocimiento de la entidad. El homenaje gozó de un aplauso unánime de una grada que siempre vio en él a uno de los suyos.

Hoy, el Real Zaragoza despide a un referente, a un maestro y a un zaragocista ejemplar. Su trabajo incansable en la formación, su caballerosidad en la victoria y en la derrota, y su amor incondicional por estos colores quedan grabados a fuego en la memoria de la afición.

Etapa en el Decano

Al Recreativo de Huelva Manolo Villanova lo entrenó en cuatro temporadas en Segunda B, entre los años 1992 y 1996 y justo antes de que Joaquín Caparrós desembarcara en el banquillo albiazul. El técnico llegó a tierras onubenses en el verano en el que cumplía 50 años de edad.

En el Decano el técnico hoy fallecido tuvo sombras y luces. En la campaña 1992/93 dejó al equipo onubense octavo en la tabla y en la siguiente tercero, con lo que disputó, sin suerte, los 'play-offs' de ascenso a la categoría de plata. En la temporada 1994/95 el Recre casi desciende con él al concluir décimo cuarto en la tabla y en la 1995/96 concluyó en el octavo puesto clasificatorio.