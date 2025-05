Recreativo de Huelva - Ibiza en directo: previa, alineaciones, minuto a minuto del partido de Primera RFEF 2024-2025

Importa el aquí y el ahora. Los más de 90 minutos de un partido a vida o muerte. Ya no juegan las 34 jornadas anteriores, la mala trayectoria del equipo, los errores garrafales, los técnicos anteriores. El Recreativo de Huelva de este domingo es el que tiene que agarrar su destino con una victoria o aceptar que queda a la deriva.

El Decano recibe este domingo (12.00 horas) en el Nuevo Colombino a la UD Ibiza, un rival que pelea el ascenso directo, con la única misión de ganar, como sea, para seguir creyendo en la salvación. Todo lo que no sea una victoria significaría aceptar la muerte deportiva del equipo e ir pensando en la temporada que viene en Segunda RFEF.

La afición albiazul tienen en sus manos apoyar al equipo e impulsarlo hacia una mayor confianza en sus posibilidades de las que viene demostrando. Es parte del proceso y quién más está sufriendo las consecuencias. También, el juez que dictará sentencia sobre este ejercicio negro.

El Recreativo de Huelva no ha hecho oficial la lista de convocados para este partido ante el Ibiza.

El técnico Raúl Galbarro introduce dos novedades en el once. Entran Caye Quintana y Dani Perejón por Sebastien Pineau y Antonio Domínguez.