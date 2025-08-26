Roni, Da Costa y Arcos reconocen que rechazaron a equipos de Primera RFEF para recalar en el Recreativo de Huelva

El Recreativo de Huelva tiene como objetivo pasar brevemente por la Segunda RFEF y regresar a la categoría de bronce lo antes posible. Para ello tiene que ser un equipo sólido en defensa y contundente en ataque. En este último capítulo, además de los argumentos que ha retenido, como Antonio Domínguez y Caye Quintana, ha reforzado su zona de ataque con tres jugadores que prometen muchas alegrías y que coincidieron en señalar que rechazaron ofertas de Primera RFEF para sumarse al ambicioso proyecto del Recreativo de Huelva: Roni, Mario Da Costa y Antonio Arcos.

Roni, delantero centro asturiano, admitió en su presentación oficial que «tuve opciones en Primera Federación, pero eran equipos de perfil bajo. Aquí juego en un campo de Primera, con una afición de Primera. Eso marca la diferencia», indicó en declaraciones recogidas por Albiazules.es.

El jugador señaló que se encuentra «bien, tanto físicamente como mentalmente» para afrontar un reto tan importante y ofrecer alternativas al entrenador, Pedro Morilla. «Las cosas están saliendo bien», apuntó.

Mario da Costa tampoco escondió que «tenía ofertas de Primera Federación, pero priorizamos venir al Recre porque es un club grande. Aunque esté en Segunda RFEF, no es donde debería estar».

Roni, Da Costa y Arcos RECERATIVO HUELVA

Da Costa se considera un extremo asociativo y vertical, y comentó que «cuando estoy a gusto y con confianza llegan los goles. Aquí me siento muy bien desde el primer día y eso es clave para aportar al equipo«.

Con ganas de Colombino

También reconoció estar deseando jugar en el Colombino, ya que «ya se vio en el trofeo que vino mucha gente. Y en liga más gente vendrá, con más ganas de animar. Y nosotros, con ganas de que disfruten, hay ganas de competir ya«.

Por su parte el extremo Arcos compartió su ilusión por sumarse a un» club histórico«. «He tenido interés de equipos de Primera Federación, pero no venimos a jugar a cualquier sitio, venimos al Recre. Es un grande y venimos con la ilusión de llevarlo donde se merece«.

Se definió como un jugador «vertical y descarado, de fútbol de calle», característica que quiere aportar al equipo albiazul tras una larga etapa en el Sevilla que no acabó bien. «Lo pasé mal en los últimos cuatro o cinco meses por ciertos motivos, pero nada, aquí estoy, estoy feliz y he vuelto a sonreír».