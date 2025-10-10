Pedro Morilla: «Sacaremos jugadores con talento. No vamos allí a darle patadas hacia arriba al balón»

Pedro Morilla, el entrenador del Recreativo de Huelva, ha atendido esta mañana a los medios de comunicación después del entrenamiento. El Decano jugará el domingo a las 12.00 horas en el feudo de la Deportiva Minera, rival directo por los puestos altos de la clasificación en el grupo IV de la Segunda RFEF, y en principio el partido no parece peligrar pese a las previsiones de fuertes lluvias este fin de semana en dicha zona de España.

«Manolo Pedraza está al tanto de todo y hasta el momento la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que es la que manda, no ha comunicado nada así que mañana nos tocará viajar aunque es el día que más riesgo hay y la Dana nos puede pillar en la carretera. Dicen que el domingo no habrá tanto alerta y a día de hoy se juega el partido y no se ha suspendido. No es algo que dependa de nosotros. Somos profesionales y si no hay un mensaje contrario tendremos que ir para allá», comentaba.

Sobre el estado de la enfermería albiazul, Morilla recupera ya a Roni pero seguirá contando este fin de semana con las ausencias de los lesionados Viedma y Pineau: «Este sábado evaluaremos las pequeñas dudas que pueda haber. Roni ya ha hecho tareas competitivas con el equipo al cien por cien aunque no ha hecho el entrenamiento completo, así que puede estar apto para viajar, y Viedma está entrando poco a poco. El que está haciendo más trabajo aparte es Pineau que todavía le falta».

Además, tampoco contará con Leo Mascaró y Néstor Senra que se encuentran concentrados con sus selecciones. Bielorrusia, donde juega el central, cayó por 0-6 ayer ante Dinamarca, mientras que la del lateral, Guinea Ecuatorial, finalmente no se desplazó a jugar su partido por problemas extradeportivos. «Son dos bajas importantes para nosotros y las dos de la parte defensiva pero nos tendremos que adaptar y los compañeros que tengan que salir lo harán fenomenal. Juancho Villegas está entrenando de manera fenomenal y entrará en la convocatoria. Tenemos mucha confianza en él y en sus prestaciones como central. Y en el lateral Álex Carrasco lo está haciendo fenomenal y también hay mucha confianza en los jugadores que puedan salir del filial. Es importante para ellos y para el Recre que vayan con sus selecciones», declaró el míster albiazul.

Sobre el hecho de que la gran actuación de Iván Moreno en el pivote ante el Lorca Deportiva le añade dificultades a la hora de elegir quién juega en ese puesto, indicaba que «dolores de cabeza no tengo ninguno por eso. Estoy muy contento por él porque creo que es un chico que está entrenando a las mil maravillas desde que comenzó la pretemporada. De hecho, yo no tenía tanto conocimiento de él pero desde que lo vi me gustó y decidimos junto a la dirección deportiva que estuviese al cien por cien con la primera plantilla. Al final no hay que individualizar en ningún jugador aunque es cierto que hizo un gran encuentro pese a ser joven y jugar su primer partido en el Colombino. No notó la presión y dio el pasito hacia adelante. A partir de ahora tiene las mismas posibilidades de jugar que todos. Ya en los otros cuatro partidos había participado en momentos importantes, no en minutos de regalo. Lo está haciendo perfecto».

🎙️ Rueda de prensa de Checa previa al #DeportivaMineraRecre



🗣️ "Tenemos que valorar lo que estamos haciendo. Va a ser un partido muy difícil y estoy seguro de que vamos a competirlo"#DeTodaLaVida pic.twitter.com/Tqt67OJksD — Club Deportiva Minera (@DeportivaMinera) October 10, 2025

En cuanto a Antonio Domínguez, que se quedó en el banquillo el pasado domingo, el preparador del Decano explicó que «es un jugador que está haciendo una buena temporada y el otro día no salió desde el principio pero hubo otro compañero que jugó y lo hizo bien. Nuestra ventaja es que tenemos muy buena competencia interna y sabemos que el que salga lo va a hacer perfectamente. Él es un hombre de la casa y es consciente de lo que nos jugamos todos esta temporada, así que respeta muchísimo si le toca salir de inicio o después. En esta categoría es determinante por su golpeo del balón porque tiene un guante en la pierna izquierda».

También aludió a Malam Camará: «De momento no está al cien por cien porque estuvo lesionado y lleva entrenando poco. Lo utilizamos de central cuando fue necesario pero cuando las circunstancias nos lo permiten lo estamos poniendo en su posición natural, que es la de pivote. Es de un perfil parecido al de Javi Castellano aunque alguna vez pueden jugar juntos también».

"Son un rival bastante solvente en su estadio"

Sobre la Deportiva Minera, rival albiazul de este domingo, Pedro Morilla avisaba de que «será un partido complicado ya no sólo por las dimensiones del equipo y la superficie del césped artificial (hoy la plantilla ha entrenado en una similar) a la que no estamos acostumbrados porque entrenamos y jugamos en césped natural, sino también porque el rival tiene muy buenos jugadores. Son un equipo bastante solvente en casa y fuera también han hecho buenos partidos. En su campo tiene una serie de automatismos e intentaremos que nos hagan el mínimo daño posible. Estamos muy concienciados de cómo va a ser el partido, que será de muchísimos duelos y segundas jugadas, así que habrá que estar muy concentrados».

Eso sí, no considera que sea un partido de seis puntos todavía. «Para mí de momento son tres puntos porque queda muchísima liga. Es verdad que es un rival que por lo que está demostrando y por lo que yo creo que tiene como plantilla y por las características de su campo si no me equivoco estará arriba. Es un partido muy importante pero no debemos mirar la clasificación. Debemos pensar que es una nueva final en un campo complicado ante un rival difícil. El objetivo que nos hemos marcado no se conseguirá si no es paso a paso y afrontando cada fin de semana una final», recalcó.

También dio el entrenador del Recre alguna de las claves del choque: «Creo que sí que hemos tenido continuidad hasta ahora en los partidos aunque no se puede tener al cien por cien durante un encuentro. Tenemos que buscar un equilibrio y que los jugadores se adapten al partido a que se va a presentar. Habrá mucho contacto ya no por fuerza sino que las distancias son muy reducidas y en un segundo pueden pasar muchas cosas. Hay que buscar un jugador que vaya a los duelos pero también que con el balón en los pies sepa lo que tiene que hacer. No vamos allí a darle patadas al balón hacia arriba sino que vamos a intentar ser listos y competitivos. No hemos trabajado sólo los conceptos defensivos sino que vamos a tratar de hacerle daño al rival y para eso tenemos que contar con jugadores con talento en el campo».