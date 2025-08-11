El runrún: Carolina Marín, con la ilusión de una niña

Hace poco más de un año le cambió la vida bruscamente a Carolina Marín. El pasado mes de agosto de 2024 le tocaba de nuevo vivir un lado muy duro del deporte, las lesiones. Su tercera lesión grave de rodilla le dejó a las puertas de entrar en la final olímpica, rompiendo en pedazos su sueño. Desde entonces ha tenido que convivir con el dolor físico y mental, con la frustración y la decepción. Poco a poco ha ido reconstruyéndose con el apoyo de las personas más cercanas y el cariño de todos los que la quieren y admiran.

Sin embargo, su situación especial, alejada de su ritmo habitual de viajes y competiciones por todo el mundo, de largas jornadas de entrenamientos, le ha abierto la puerta a poder disfrutar de otras pequeñas cosas cotidianas que no cabían en su agenda. A lo largo de este año ha podido disfrutar de fiestas y tradiciones, tener vacaciones y vivir diversas experiencias, algunas muy gratificantes.

Una de ellas ha sido participar en el famoso programa de Televisión Española Grand Prix, que presenta Ramón García y acumula muchas temporadas en antena en dos etapas. Este lunes se emite el programa en el que aparece la deportista de Huelva como madrina de uno de los pueblos participantes, Cubas de la Sagra.

«Si a la niña que fui le hubiesen dicho que iba a participar en el Grand Prix le habría hecho más ilusión que muchas de las cosas que he terminando haciendo... Por ella y con Cubas de la Sagra, nos vemos este lunes en la primera semifinal en la 1 de TVE», compartió la onubense en redes sociales junto a varias imágenes en las que aparece muy sonriente. No merece menos.