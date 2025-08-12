El calor llega a su pico extemo hoy en Huelva con aviso rojo a partir de la una

Jornada de intenso calor la que se espera este martes en Huelva, con toda la provincia en aviso naranja, que se vuelve rojo en el caso del litoral a partir de la una de la tarde. En las horas centrales del día, desde la una hasta las nueve de la noche, se esperan en esta comarca onubense temperaturas que podrían superar los 42 ºC, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso del Andévalo y el Condado la Aemet señala que los termómetros podrían subir incluso más, pudiéndose alcanzar los 44 ºC puntualmente de forma ocasional. Algo que ya ocurrió este lunes, cuando la estación de la Aemet en El Granado, por ejemplo, registró una temperatura máxima de 44,4 grados. En 42,9 se quedaron en Almonte, y en 42,8 en El Cerro del Andévalo.

Está previsto que la ola de calor continúe afectando a la provincia de Huelva hasta el jueves, a partir de cuando comenzarán a bajar las temperaturas, alejándose de estos picos extremos que se registrarán en la jornada de hoy.

Miércoles de aviso naranja

Para el miércoles volverá a haber avisos activos por calor en Huelva, aunque por el momento la Aemete señala que el nivel máximo será el naranja para el litoral, Condado y Andévalo, descendiendo a amarillo en el caso de la Sierra.