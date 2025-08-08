El runrún: Los propietarios de Matalascañas, sin lugar para su asamblea

Y es que, según han denunciado, les han cerrado todas las puertas. Las que tenían reservadas, a última hora, lo que les ha dejado sin margen de maniobra para encontrar alternativa decente. El colectivo ha lamentado la «anomalía» ocasionada por la negativa del Hotel El Cortijo a ceder el salón los Ánsares, «una vez alquilado y abonado desde principio de julio«.

A apenas cinco días de la asamblea general de socios convocada, el establecimiento les ha comunicado la devolución del dinero ante la imposibilidad de utilizar el espacio -alegando motivos que luego han sido desmentidos desde la central, por lo que el motivo real no queda muy claro-; mientras que el lugar habitual de celebración de la convocatoria durante los últimos quince años, el salón de plenos en Matalascañas, les ha sido denegado por el Ayuntamiento.

Así, la asociación se ha visto obligada a celebrar la asamblea en su sede, en la calle Ánade Real -antigua biblioteca municipal- que cuenta con el hándicap de su capacidad, por lo que «solamente se admitirá a los socios hasta completar el aforo».

En la reunión se abordarán los temas más «candentes» del momento en Matalascañas: a saber, la próxima implantación de la zona azul o el ciclo integral del agua. Cabe esperar que en la sede forzosa no se quepa...