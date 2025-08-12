Aparecen miles de boquerones muertos en la playa de Matalascañas: «¿Qué les habrá pasado?»

Miles de boquerones muertos han aparecido en la playa de Matalascañas. Un pescador (@josemariagarci13) que se encontraba paseando por la zona ha compartido un vídeo en redes sociales en el que se puede ver que la orilla de esta conocida playa onubense estaba repleta de un gran número de ejemplares sin vida de esta especie.

«Madre mía, cómo está esto de boquerones. Esto está petado, es increíble», afirma el pescador en el vídeo mientras muestra la enorme hilera de boquerones muertos que había en la orilla de la playa de Matalascañas, a varios metros del agua.

¿Por qué se cubrió la orilla de boquerones muertos?

Por la zona en la que se encontraban, lo más probable es que los boquerones se acercaran hasta la zona de la orilla para alimentarse o para huir de algún depredador y al bajar la marea, se quedaron en la arena y no pudieron regresar al mar. También es posible que al acercarse tanto a la orilla se quedaran atrapados en alguna de las lagunas temporales que se forman en ocasiones en Matalascañas cuando baja la marea. Cuando el agua de estas lagunas se filtra en la arena o se evapora, los peces se quedan en la orilla.

Hace unos meses, de hecho, un pescador compartió un vídeo en redes sociales donde se podía ver a un numeroso banco de boquerones que estaban nadando en la orilla de la playa de Matalascañas. Un extraño comportamiento que, en esta ocasión, ha podido ser el responsable de la muerte de estos miles de ejemplares que tanto han sorprendido a los bañistas.

Otra posible explicación

Algunos usuarios han señalado a través de los comentarios del vídeo que los boquerones muertos que han aparecido en la playa también podrían proceder de un barco pesquero que ha perdido su carga por alguna razón. En cualquier caso, no existe una teoría oficial que explique este curioso suceso.

Los bañistas que tengan pensado acudir a la playa de Matalascañas próximamente deberán tener en cuenta que se podrían encontrar a miles de boquerones muertos en la orilla, como le ha ocurrido al pescador que ha compartido el vídeo en redes sociales.