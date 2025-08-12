El runrún: La enésima advertencia de la Policía a quienes cogen coquinas

No importan los años que pasen. Todos los años las autoridades de cada lugar de playa tiene que realizar la misma advertencia: Está prohibido coger coquinas.

Se han realizado campañas informativa por todos los medios reiterativamente, pero todavía hay quien considera que es simpático ponerse a mariscar en la orilla de la playa para coger tres o cuatro coquinas de poco tamaño. Es una actitud irresponsable y poco cívica y no está de más volver a subrayarlo.

En las redes sociales la Policía Local de Almonte ha lanzado un comunicado sobre el marisqueo en Matalascañas. «Se recuerda a todas las personas que la captura de coquinas está prohibida», refleja.

«El marisqueo es una profesión. Si retiras coquinas de la playa, estás destruyendo empleo», subraya la Policía, que también recuerda que «pones en peligro tu seguridad alimentaria, porque pueden contener toxinas y te arriesgas a una sanción».

Por último, recalca que «que puedas acceder con facilidad a este recurso no quiere decir que se pueda marisquear sin autorización, con riesgo de posibles sanciones».