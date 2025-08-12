Un bañista va a esta playa de Huelva y afirma que es la más fea de la provincia: «La primera y última vez, arena de muy mala calidad»

La provincia de Huelva puede presumir de tener unas playas extraordinarias. El litoral onubense está considerado como un auténtico paraíso donde es posible encontrar extensas playas de arena fina y dorada rodeadas de fantásticos entornos naturales, aunque parece que no todos piensan lo mismo.

Es el caso de un bañista que ha visitado recientemente una de las playas más populares de la provincia de Huelva y no parece haber quedado demasiado satisfecho con su experiencia. De hecho, él mismo la ha catalogado como «la peor playa de Huelva», una afirmación que, como suele ocurrir en estos casos, ha levantado cierta polémica en redes sociales.

Esta es la peor playa de Huelva según un bañista

La playa a la que se refiere este bañista en su vídeo, que ha sido compartido en TikTok (@bobesponja20255), es la playa de Mazagón. Según afirma, el principal problema de esta zona del litoral onubense es su arena. «Mi primera vez y última. Arena de muy mala calidad. La playa más fea de Huelva, las conozco todas…», indica en el vídeo.

A pesar de su contundente declaración, en las imágenes que compartió en redes sociales no se aprecia que la arena se encuentre en mal estado. Más bien, todo lo contrario. En el vídeo se puede comprobar que la arena de la playa de Mazagón presenta un aspecto fantástico y un color dorado único.

Las respuestas en redes sociales

Muchos usuarios han respondido al vídeo cuestionando la afirmación de este bañista y defendiendo la calidad de la playa de Mazagón: «¿Cómo se mide la calidad de la arena?», «Esto no es verdad, voy todos los sábados y tiene la mejor arena», «Es preciosa», «¿Estarás de broma, no?», «En Huelva todas las playas son espectaculares», «Soy de Huelva y Mazagón es la mejor de todas las demás», afirman algunos usuarios en los comentarios.

La opinión de este bañista no ha pasado desapercibida y ha provocado una leve indignación por parte de muchos onubenses, que no han dudado en salir en defensa de una de las mejores playas de la provincia.