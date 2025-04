El runrún: Huelva, en modo 'supervivencia'

El gran apagón eléctrico que afectó a toda la península ibérica el pasado lunes ha provocado en Huelva, como en el resto de España, una oleada de compras de productos considerados «de supervivencia». Las grandes superficies y pequeños comercios han visto cómo sus estanterías quedaban desprovistas de estos artículos en cuestión de horas, en un fenómeno que a muchos ha recordado los primeros días de la pandemia.

En tiendas como Decathlon y Leroy Merlin de Huelva, los hornillos de camping gas, cartuchos de combustible y cocinas portátiles se han convertido en los artículos más demandados, hasta el punto de aparecer como «agotados» en sus páginas web, no sólo en los establecimientos de la provincia, sino igualmente en los de las provincias vecinas. El motivo es más que evidente: la mayoría de hogares modernos cuentan con vitrocerámicas eléctricas que de nada sirvieron durante el corte, dejando a muchas familias sin posibilidad de calentar alimentos. Según datos de la plataforma idealo.es, la demanda de hornillos de camping gas se multiplicó por seis tras el apagón, con un incremento del 547%. Leroy Merlin, por su parte, ha confirmado un aumento superior al 500% en la venta de cocinas portátiles, quemadores tipo paellera, planchas y cartuchos de gas específicos en comparación con el mismo día de 2024. Las radios portátiles y las pilas también han sido productos estrella desde el lunes, ya que muchos onubenses, ante la imposibilidad de informarse por los canales habituales, recurrieron a estos dispositivos tradicionales para seguir la evolución del apagón. Y por supuesto, otro clásico de estas situaciones de emergencia, el agua embotellada, no ha defraudado, y desde el mismo lunes se pudo ver en numerosos supermercados clientes saliendo con garrafas y carros repletos, pese a que el suministro de agua no experimentó cortes salvo algún caso aislado.