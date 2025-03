El runrún: ¿Eres de 'illo' o de 'cabesa'?

¿Con qué apelativo llamas tú a tu colega? Una propuesta tan trivial como esta está provocando un encendido debate en distintas redes sociales, donde se discute la presunta seriedad de un mapa donde se recogen las diferentes expresiones que se usan en las distintas provincias españolas para dirigirse a un amigo o un colega.

Y cualquiera podría pensar que su autor pretendía generar una cierta controversia en torno a este asunto, ya que en esta especie de informe sociológico de andar por casa hay casi más tópicos que provincias representadas. Quizá la afirmación que más rechazo ha despertado entre la aburrida parroquia tuitera o de Facebook es la de considerar que 'cabesa' es la forma que tenemos de dirigirnos a nuestros amigos en Huelva, Sevilla o Cádiz, provincias donde se suele usar más la expresión 'quillo' o directamente 'illo' que, casualmente, se adjudican a las zonas más orientales de Andalucía, donde no se utilizan con la misma frecuencia o no se usan en absoluto, como se encargan de señalar muchos comentarios. Por tierras onubenses hay quien se lo toma muy en serio: «Quita lo de 'cabesa' de mi Huelva, hazme el favor ya. Eso lo dicen los miarmas acarmaos, no nosotros».

Y en el resto del país el alboroto es parecido, con españoles de los cuatro puntos cardinales renegando de los apelativos que les adjudica este mapa que, además, no es nuevo, ya que lleva meses circulando sin que bola deje de crecer.

Si se echa un vistazo, hay términos curiosos. En Cantabria por ejemplo, al parecer, la forma más típica de saludar es diciendo 'chulo'. En Asturias utilizan el término 'guaje'; en Galicia, 'neno'; en Castilla y León, 'macho'; en Aragón, 'co'; en Madrid, Segovia y parte de Castilla La Mancha, 'tronco'; en Cataluña, 'nen'; en Valencia, 'nano'; en Albacete y Murcia, 'acho'; en Ciudad Real, 'chiqui'; en Toledo, 'bolo'; en Extremadura, 'acho'.

Ni caso, cualquier parecido con la realidad, ya les decimos, es mera coincidencia. Quizá sea este el secreto de un mensaje viral que resurge periódicamente y que, como estamos viendo, parece no tener fin.