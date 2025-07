El runrún: José Manuel Soto, sin voz para cantar en Ayamonte

El Ayuntamiento de Ayamonte hizo público este martes que el cantante José Manuel Soto suspende el concierto que tenía fijado para el próximo 14 de agosto a las 22.30 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos de la ciudad del Guadiana. El consistorio ayamontino indicó que se anuló esta actuación «por cuestiones médicas del cantante».

Se planteaban las dudas de si ya se sabía que para esa fecha iba a estar enfermo o lo estaba ya y se preveía que durante un mes continuaría en ese estado, pero en el comunicado del cantante sevillano se explica. «El artista se ha sometido a tratamientos vocales que desaconsejan esfuerzos excesivos y continuados», expone.

Además indica que «dado que tiene compromisos firmados para los días 15 y 16 de agosto, se ha decidido por consejo médico no realizar el concierto previsto para el día 14 en Ayamonte. Sentimos las molestias». Es decir, que los conciertos de los días 15 y 16 se mantienen pero se anula el del día 14 en Ayamonte.

Estas explicaciones parece que no han aclarado las dudas de varios ayamontinos. Una persona decía «yo no iba a ir pero no entiendo. El 14 suspende porque tiene que actuar el 15 y 16. Y ¿cancela sólo el de Ayamonte?». En esta línea, otra persona exponía que «suspende la actuación un mes antes y al siguiente actúa? Ese día tiene ya previsto el médico que está curado? El comunicado no hay por dónde cogerlo».

También ha habido quien apunta a otras causas y dice que «no ha vendido una entrada», mientras que otro comentarista con mucha guasa afirma que esta noticia es «una pena, de todos los humoristas que vienen en verano, este es el que más gracia me hace con diferencia. Me alegro que al menos se les devuelva el dinero a los 10 que sacaron la entrada». «Está malito??que va a la seguridad social o a las privadas de su amigo Bonilla?», pregunta otra persona.

Sea como sea, lo cierto es que fans y detractores no van a poder tener en Ayamonte a José Manuel Soto, que pronto seguirá con su actividad normal.

El Ayuntamiento de Ayamonte comunica que «la devolución de las entradas será gestionada por la plataforma de venta Giglon«.