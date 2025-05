El runrún: "Más que rata, ratero"

Acostumbran las agrupaciones de Cádiz que obtienen premio a cantar cada año en Huelva, donde la afición por el carnaval es importante. Con el mejor ánimo iban hace unos días a la Casa Colón los carnavaleros que estaban deseando ver en acción a la comparsa 'Las Ratas', ganadora del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2025 de Cádiz.

Esta agrupación, que maravilló en el Gran Teatro Falla, pretendía hacer lo mismo en el auditorio de la Casa Colón, aunque lo tenía complicado porque presentaba una baja sensible. Si se tratara de un equipo de fútbol, faltaría la estrella en su once y a la vez el entrenador en el banquillo, una situación extraña y que sin duda resta valor al espectáculo. Con el detalle extra de que hasta que no comenzó la actuación no se comentó a los asistentes.

Resulta, como ya se pueden imaginar, que quien no estaba entre los componentes que interpretaron las coplas Jesús Bienvenido, el autor y figura clave del grupo.

Uno de los asistentes, el periodista Joaquín Cabanillas, no dudaba en denunciar lo sucedido en sus redes sociales, donde decía que «La comparsa de Jesús Bienvenido ha actuado esta noche en Huelva, pero ¡sin Jesús Bienvenido!».

La razón aducida fue que no se encontraba en Huelva «porque tiene trabajo«, como dijo un miembro de la agrupación. «Joé, Jesús, no sabía yo que pa ti esto es un hobby con el que llenas auditorios. Te puedes preparar pal Carnaval próximo un pasodoble sobre la teta, la sopa y lo que no cabe en la boca. Tu grupo, espectacular, pero esta noche, más que una rata, has sido un poco ratero», sentenció con tino este onubense.

En los comentarios a su publicación había quien tiraba de humor, como Rafa Pérez, que indicaba que la situación vivida era como «los Fitipaldis diciendo que Fito tiene cosas que hacer» o como si a un concierto de «Amaia Montero va María Jesús». Al final el toque de humor quita algo del amargor, pero el feo detalle no desaparece. Esperemos que los responsables hayan aprendido de la situación.