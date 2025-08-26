La Agrupación Musical Santa Cruz pondrá sus sones tras la Virgen de la Cinta

Los cultos y actos de la Cinta del presente año 2025 no deja de sumar novedades. La celebración de la Magna Mariana a motivado que la junta de gobierno de la hermandad cambie por completo el calendario tradicional de cultos y procesiones. Pero los cambios no se quedarán solo ahí, también el apartado musical traerá este año novedades.

La Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva será la encargada de acompañar con sus sones a la Virgen de la Cinta en el traslado solemne que la patrona onubense protagonizará desde la Santa Iglesia Catedral hasta la Parroquia Mayor de San Pedro.

Recorrido de la procesión

Una procesión que tendrá lugar en la tarde del 8 de septiembre en torno a las 20.30 horas, saliendo de la Catedral para discurrir por la plaza de la Merced, Dr. Vázquez Limón, Ginés Martín, La Palma, plaza Virgen de los Ángeles, Daoiz, plaza de San Pedro y Ldo. Juan Agustín de Mora. La entrada en la Mayor de San Pedro se prevé para las 22.00 horas.

Banderín de la Agrupación Musical Santa Cruz de Huelva S. B.

Una ocasión especial para la formación musical onubense, que iniciará los actos conmemorativos de su 25º aniversario con este acompañamiento musical tan especial. Desde la banda han querido agradecer en un comunicado a la hermandad «su magnífico y cercano trato así como la confianza depositada en nuestra música para acompañar a nuestra patrona en tan señalado día».